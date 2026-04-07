Alwaleed bin Talal'ın desteğiyle... Al-Hilal, Al-Nassr'ı taklit ederek Suudi Ligi'ni kazandı

Al-Hilal kulübü, bu sezon Suudi Roshen Ligi şampiyonluğu için aralarında süren kıyasıya rekabetin ortasında, Al-Nassr'ı taklit etmeye karar verdi; bu karar, Al-Khaloud ile oynanacak maçtan birkaç saat önce alındı.

Al-Hilal, yarın Çarşamba günü, Roshen Ligi'nin 29. haftasına ait bir maçta, Kingdom Arena'da Al-Khaloud'u ağırlayacak.

Al-Hilal Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak, özellikle takımın Roshen Ligi'ndeki yolculuğunda bu maçın önemi göz önüne alındığında, taraftarları maça gelmeye teşvik etmek amacıyla bilet fiyatlarını %50 oranında düşürdüğünü duyurdu.

"Lider" kulüp, açıklamasında, Al-Hilal Kulübü'nün altın üyesi Prens Al-Waleed bin Talal'ın, elmas, altın ve gümüş kategorileri hariç olmak üzere maç biletlerinin yarı fiyatını karşıladığını belirtti ve bu jesti için kendisine teşekkür etti.

Al-Hilal'ın bu adımı, komşusu ve geleneksel rakibi Al-Nassr'ın daha önce, taraftarları maça gelmeye teşvik etmek amacıyla Roshen Ligi maçlarının bilet fiyatlarını düşürme kararının ardından geldi.

Al-Hilal, 65 puanla Suudi Ligi sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Lider Al-Nassr'ın 5 puan gerisinde ve üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise gol farkıyla önünde bulunuyor.