Cesc Fabregas, Frosinone'nin San Siro'daki oyun anlayışı ve Milan'a 5-1 yenilmesi nedeniyle eleştirilen Massimiliano Alvini'yi savundu.

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Cesc Fabregas, Como teknik direktörü olarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasındaki AEK Atina maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Milan karşısındaki Alvini gibi yapıyorum, kendi fikirlerimle devam ediyorum. Elbette kazanmak için yönetmeyi bilmemiz gereken maçlar var ama yaptığımız güzel şeylerin hepsini değiştirmek istemiyorum. Birçok yeni şeyin yaşandığı son Cagliari maçından gurur duyuyorum. Millî takımlardan dönen oyuncular vardı, bir arkadaşıma karşı oynadım, Da Cunha da fazla oynamadığı bir pozisyonda Paz'ın yerine on numara olarak görev yaptı. Ardından Ricci ve Liberali ilk 11'de başlayıp iyi oynadı, Lahdo da oyuna iyi girdi. Bütün bunlar takımın hazır olduğunu, ne yapmak istediğinin ve bunu nasıl yapacağının farkında olduğunu gösteriyor".

İspanyol teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: "İstikrarı ve zor olsa da her şeyi kontrol edebilmeyi seviyorum. Bugün, Alvini'nin çok iyi bir teknik direktör olduğunu duymaya devam etmek istiyorum. Bu, 5-1 kaybetmiş olsa bile kimlik ve cesaret göstergesidir. Kaybedince yetersiz, kazanınca olağanüstü oluyorsun. Dengeli olmak gerek. Elbette futbol değişiyor. Bunda daha fazla düdük çalan hakemlerin de payı var. Yerde yatan oyuncu sayısı azaldı, o taktik artık işlemiyor. Bu, Avrupa'nın en güzel iki veya üç liginden biri hâline gelen İtalya ligi için olumlu bir dönüşüm".

Fabregas şöyle devam etti: "Bizim için hiçbir şey değişmiyor. Kim olduğunu çok iyi bilen küçük bir kulübüz. Mozzate'de harika bir hava var. Güçlü ve zayıf yönlerimizi biliyoruz. İnsanların söylediklerini kontrol edemeyiz; bizim daha güçlü olup duygularımızı yönetmemiz gerekiyor. Oyuncular hakkında çok daha fazla konuşuluyor. Bu, olgunlaşmalarına da yardımcı oluyor. Zirvede olmak istiyorlarsa bunu da yönetmeyi bilmeliler. Her şey henüz çok başında. Varacağımız noktaya değil, izlediğimiz yola odaklanıyoruz".

Couto hakkında: "Onu o pozisyonda da oynayabildiği için aldık. Girona'da ve Dortmund'da da orada oynuyordu. Bu da bir seçenek. Takım iyi durumda, son maçtaki kadroyla aynıyız. Primavera takımından bazı oyuncular kadroya katılacak. Sakiniz ve yolumuza sakince devam etmemiz gerektiğini biliyoruz".

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Rakipleri hakkında: "Yunan ekibi çok iyi bir takım. Real'i ve Shakhtar'ı zorladılar. Fiziksel olarak güçlüler ve çok iyi bir zihniyete sahipler. Bizim de çok etkili olmamız gerekecek".