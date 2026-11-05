Brezilyalı Raphinha, kulübü Barcelona ile 30 Haziran 2030'a kadar uzanan yeni bir sözleşme imzalamanın eşiğine geldi. Bu durum, kendisine Barcelona'daki Brezilyalı oyuncular tarihine yeni bir sayfa yazma fırsatı verebilir; zira sözleşmesini tamamlaması halinde Blaugrana formasıyla sekiz sezona ulaşacak ve iki farklı dönemde dokuz sezon geçiren hemşehrisi Dani Alves'in ardından kulüp tarihinde en uzun süre kalan ikinci Brezilyalı oyuncu olacak.

Brezilyalı oyuncular, Barcelona tarihinde özel bir yere sahip. 1931'de kaleci Jaguaré Bezerra'dan başlayıp 2026'da Gabriel Jesus'a kadar bu milletten 46 oyuncu Katalan takımının formasını giydi. Listede Romário, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi efsanevi isimler yer aldı.

Raphinha'nın Barcelona'daki yolculuğu, takım içindeki artan değerini doğruladı. 2022 yazında geldikten sonra yaşadığı zorlu başlangıcı aştı ve kararlılığı ile sürekli çalışması sayesinde kademeli olarak kendini kabul ettirmeyi başararak takımın liderlerinden biri haline geldi. "Mundo Deportivo" gazetesine göre, şu anda kulüpteki beşinci sezonunu geçiriyor ve Evaristo de Macedo, Rivaldo ile Ronaldinho'nun geçirdiği sezon sayısına eşitlendi.

Barcelona formasıyla çıktığı 190 resmi maçta Raphinha 94 gol kaydetti ve 62 asist yaptı; böylece kulübün bazı Brezilyalı efsanelerinin rakamlarına yaklaştı. 207 maçta 94 gol atan Ronaldinho ile gol sayısında eşitlenirken, Rivaldo 235 maçta 130 gole, Evaristo ise 237 maçta 181 gole sahip.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Barcelona'nın Raphinha'nın kalmasına verdiği önem yalnızca gol rakamlarıyla ilgili görünmüyor; aynı zamanda takımın ihtiyaçlarına uyum sağlama kabiliyetiyle de ilgili. Özellikle Julián Álvarez ile yapılan transferin tökezlemesinin ardından Hansi Flick yönetimindeki teknik ekip, onu santrfor mevkisinde değerlendirmeyi önerdi ve oyuncu bu rolde 13 maçta 19 gol atıp 3 asist yaparak dikkat çekici rakamlar ortaya koydu.

Raphinha'nın alabileceği cazip mali tekliflere, özellikle Suudi Ligi kulüplerinden gelenlere rağmen, Barcelona ile devam etmesi kulübün sportif projesindeki konumu ışığında en yakın seçenek olarak görünüyor. Yeni sözleşmesini 2030'a kadar tamamlarsa, otuz üç yaşına ve takım formasıyla sekiz sezona ulaşacak ve tarihi bir başarıya yaklaşacak. Yine de Dani Alves'in 410 maçlık katılım rekoru şimdilik onun erişiminin dışında kalıyor.