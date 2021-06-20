İspanya’nın Polonya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Morata, yapılan eleştirilere ve kıyaslamalara cevap verdi.

“Üstün bir jenerasyonun” ardından İspanya formasını terlettiklerinin altını çizen Morata, yapılan kıyaslamaların takımın üzerinde bir baskı oluşturduğuna inanıyor.

Euro 2008’i şampiyon tamamlayan İspanya, 2 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından Euro 2012’yi de şampiyon tamamlayarak Avrupa Şampiyonası’nı art arda iki kez kazanan ilk takım olmuştu.

Formlarının zirvesindeki Andres Iniesta, Xavi, Fernando Torres, David Villa ve Sergio Ramos gibi yıldızlara sahip olan İspanya kadrosu, tarihin en güçlü milli takımlarından biriydi. Ancak İspanyollar, şimdi ise Luis Enrique ile birlikte bir geçiş döneminin içerisindeler.

Neler söylendi?

Gruptaki ilk iki maçında İsveç ve Polonya ile berabere kalan İspanya, bir üst tura çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve eleştirilerin oklarının hedefi oldu. Sky Italia’ya konuşan Morata ise bu eleştirilere şöyle yanıt verdi: “İnsanların söylediği bu tarz şeylere kulak asmamamız gerek çünkü bazıları en ufak bir durumda bizi eleştirmek için fırsat kolluyor. Böylesine büyük turnuvalara katılan ülkeler, birlik ve beraberlik duygusuyla hareket ederler. Çok yetenekli ve başarılı bir jenerasyondan sonra İspanya’yı temsil ettiğimizin farkındayız ve açıkçası onların seviyesine ulaşmamız zor, ancak yine de kendimize güvenmek zorundayız.”

Polonya karşısında İspanya, Gerard Moreno ile bir penaltı kazanmıştı. Villareal forması giyen oyuncunun vuruşu direkten dönmüş, Morata da dönen topu ağlarla buluşturamamıştı. İspanyol santrfor, bu pozisyon hakkında ise şunları söyledi:

“Top önüme çok hızlı bir şekilde düştü ve o anda topu kontrol etmem çok zordu. Belki topa çok fazla yakındım ve farklı bir tercih yapmam gerekiyordu.”

İspanyollar, E Grubu’ndaki son maçını Slovakya ile oynayacak ve gruptan çıkabilmek için bu maçı kazanmak zorunda olacaklar.

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