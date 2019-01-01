Alvaro Morata ve Diego Costa, Barcelona deplasmanını kaçırabilir

Barcelona deplasmanına çıkmaya hazırlanan Atletico Madrid'de sakatlıklar teknik heyetin başını ağrıtıyor.

, zirve yarışında 8 puan gerisinde olduğu karşısında 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak.

Madrid ekibine maç öncesi Alvaro Morata'dan kötü haber geldi.

karşısında 2-0 kazanılan karşılaşmada sakatlanan İspanyol santrfor, 85. dakikada yerini Juanfran'a bırakmak zorunda kalmıştı.

Atletico Madrid'in resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Doktor raporlarına göre Morata'nın ayak bileğinde burkulma var. Oyuncunun tedaviye vereceği cevabı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Diego Costa'nın da sakatlığından dolayı durumunun belirsizliğini koruması teknik direktör Diego Simeone'yi zor durumda bırakıyor.

Hücum hattında rotasyonu daralan Arjantinli çalıştırıcı, Nikola Kalinic'e Barcelona karşısında forma verebilir.

Alvaro Morata, ocak ayı transfer döneminde katıldığı Atletico Madrid adına çıktığı 8 maçta 4 gole imza attı.