Alvaro Fernandez: Manchester United'ın Real Madrid'i geride bırakan genç hücumcusu

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Fernandez ailesi, Manchester United maçlarının müdavimi oldu. Her hafta, oğulları Alvaro'nun ilk maçına çıkacağı gün olmasını umarak İspanya'dan uçuyorlar.

Old Trafford'daki his, o anın heyecan verici derecede yakın olduğu yönünde.

Fernandez geçen sezonun son dört maçında United yedek kulübesindeydi.

Ve bu hafta, United sezon öncesi hazırlıklara başlarken, 19 yaşındaki oyuncu, Erik ten Hag'ın grubu arasında yer aldı.

Fernandez, 2020'de Real Madrid'den Manchester'a geldiğinde herkesi etkiledi vee bu yüzden ten Hag'ı da etkilemesi muhtemel.

Alvaro Fernandez has been named our U23s Player of the Year! 👏#MUFC | #MUAcademy — Manchester United (@ManUtd) May 11, 2022

Kulüp Feyenoord'dan Tyrell Malacia ile yeni bir sol bek hedeflese bile, belki de Ten Hag'ın planlarına girmek için en iyi konumda olan Fernandez.

Ne olursa olsun, Fernandez'in gençlik seviyesindeki performanslarını görmezden gelmek imkansızdı. Hızlı, cesur, iki ayaklı ve hedefe odaklı, Manchester City'nin Joao Cancelo tarzında modern bir bek.

Tekniğinin yanı sıra oyun görüşü de oldukça etkileyici.

Gol atmak, genç yaşta forvetten beke dönüştürülen Fernandez'e doğal olarak gelen bir şey.

Marca'ya, "Gol atmayı çok severdim. Racing de Ferrol'da 100'den fazla gol attığım bir sezon vardı!"

The cleanest of strikes 🧼



Does Alvaro Fernandez's effort v Chelsea U23s get your pick for our August Goal of the Month? ⤵️#MUFC | #MUAcademy — Manchester United (@ManUtd) September 5, 2021

Fernandez, savunmada oynamaya geçişinin en zor kısmının "geriye doğru koşmak" olduğunu kabul ediyor, ancak bu Manchester'a geldiğinden beri geliştirdiği bir şey.

United U23 genç teknik direktörü Paul McShane, şöyle anlatıyor: "İspaanya'da hücum kültürü var bu yüzden onun savunmasını geliştirmeye çalışıyoruz.

Yine de onu izlemeyi bu kadar özel kılan şey hücum yetenekleri.

İdolleri arasında, 2017'de Deportivo la Coruna'dan Real'e katıldıktan sonra taklit etmeyi hayal ettiği bir oyuncu olan Madrid efsanesi Marcelo var.

Pandemide yeni bir ülkeye geldi ve İngiltere'ye hızla adapte oldu.

Zamanını yapıcı bir şekilde kullandı ve İngilizceyi neredeyse akıcı hale getirdi.

Antrenman sahasında McShane, İngiliz futbolunun fiziksel doğasını benimserken, oyununun savunma tarafında Fernandez ile bireysel olarak çalışmakla görevlendirildi.

“Özelliklerim mükemmel uyuyor” dedi. "Savunmada gelişmek için İngiltere'ye gelmek istedim ve antrenmanlarda her gün Cristiano [Ronaldo], [Juan] Mata, [Jadon] Sancho ve [Marcus] Rashford'u izlememek mümkün değil."

Fernandez, Ronaldo'nun Ağustos 2021'de Juventus'tan transferinin ardından United'daki ilk antrenmanı için oradaydı ve Madrid'de oynadığı sırada Portekiz'e kahramanca taptığı için değer verdiği bir an yaşadı.

Yine de Mata, bu yaz ayrılmadan önce yurttaşını kanatları altına alan oyuncuydu.

Ancak Fernandez, akıl hocası olmadan hayatta kalabilecek hem karaktere hem de yeteneğe sahip.