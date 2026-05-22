Álvaro Arbeloa, Real Madrid'in teknik direktörlüğü konusundaki geleceği hakkında net bir açıklama yaptı

Álvaro Arbeloa, bu hafta sonu Real Madrid'in teknik direktörü olarak son kez yedek kulübesinde yer alacak; geçici teknik direktör bunu Cuma günkü basın toplantısında doğruladı. İspanyol devi, Cumartesi günü Athletic Club ile oynayacağı iç saha maçıyla LaLiga sezonunu kapatacak.

Arbeloa, Real Madrid'in teknik direktörü olarak son maçına çıkıp çıkmayacağı sorulduğunda net bir cevap verdi. "Evet," diye onayladı Kraliyet'in eski savunma oyuncusu. "Umarım bu bir veda değil, bir 'görüşürüz' olur. Çünkü burasını her zaman evim olarak gördüm. 20 yıldır çeşitli görevlerde Real Madrid'e bağlıyım."

Geçici teknik direktör, bu sezonun başlarında Xabi Alonso'nun kovulmasının ardından görevi devralmıştı. Teknik direktör değişikliğine rağmen sportif başarı gelmedi: Real Madrid, FC Barcelona'nın yeniden şampiyon olmasını izledi ve Şampiyonlar Ligi'nde erken elendi. Ayrıca kulüp içinde büyük bir kargaşa yaşandığı ortaya çıktı.

"Bu görevi elimden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. Bunu, kendimden çok Real Madrid'i düşünerek yaptım," diyor Arbeloa, Real Madrid'in baş antrenörü olarak geçirdiği çalkantılı dönemi geriye dönüp değerlendirirken. "Göreve geldiğimde kadronun ne durumda olduğunu ve soyunma odasındaki ilişkilerin nasıl olduğunu biliyorum."

Arbeloa, İspanyol basını tarafından geniş yer bulan Federico Valverde ve Aurélien Tchouaméni arasındaki şiddetli kavgayla uğraşmak zorunda kaldı. Ayrıca, yıldız oyuncu Kylian Mbappé ile iş ilişkilerinin gergin olduğu da söyleniyordu.

"Sezona teknik direktör olarak başlasaydım durum farklı olurdu. Ancak karşılaştığım durum buydu. Bir yıl önce genç takım teknik direktörü olarak nerede olduğuma ve şu anda nerede olduğuma bakıyorum. Son dört ayda büyük adımlar attım ve yeni bir mücadeleye hazırım," dedi mücadeleci ve hırslı Arbeloa.

Arbeloa'ya göre, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen José Mourinho'nun teknik ekibinde kendisine yer yok. "Bu konuya girmeyeceğim. Mourinho'nun her zaman harika bir teknik ekibi vardır. Eğer buraya teknik direktör olarak gelirse, kendi ekibiyle çalışmaya başlayacaktır."