Álvaro Arbeloa, Real Madrid'den ayrılmasının ardından kısa süre içinde yeni bir kulüp bulabilir

Transfer muhabiri Matteo Moretto'nun haberine göre, Real Madrid'in eski teknik direktörü Álvaro Arbeloa ile Fulham arasında görüşmeler sürüyor. Genellikle güvenilir kaynaklara dayanan İtalyan muhabir, görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ve her iki tarafın da bir anlaşmaya giderek yaklaştığını belirtiyor.

Moretto'ya göre, son günlerde İspanyol teknik direktörün temsilcileri ile Londra kulübü arasında görüşmeler yapıldı. Ona göre, her iki taraf da birbirine giderek yaklaşıyor.

Hala bazı detayların halledilmesi gerekiyor, ancak anlaşmanın kısa sürede sonuçlanacağına dair güven var. Önümüzdeki günlerde görüşmeler devam edecek.

Arbeloa, Ocak ayı başında Real Madrid'de Xabi Alonso'nun yerine geçmişti. Geçici teknik direktör takımı toparlayamadı ve bu da hayal kırıklığı yaratan bir sezonun kaçınılmaz olduğunu gösterdi.

Real Madrid ligde ikinci oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finalden öteye gidemedi. Madrid ekibi, Bayern Münih tarafından elendi.

Bu hayal kırıklığı yaratan sonuçlar üzerine, kısa süre önce kulüp başkanlığına yeniden seçilen Florentino Pérez müdahale etmeye karar verdi. Arbeloa görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve yerine José Mourinho getirildi. Bu, 63 yaşındaki teknik direktörün ikinci dönemi olacak.

Arbeloa'nın yeni bir macera araması gerekiyor. Büyük olasılıkla bu Fulham olacak. Bu kulüp, bu sezon Premier Lig'de on birinci oldu.

Daha önce Arbeloa'nın Bayer Leverkusen'e teklifte bulunduğu, ancak reddedildiği söyleniyordu. Kulübün ondan hoşlandığı, ancak aynı zamanda deneyiminin yetersiz olduğunu düşündüğü belirtiliyor.