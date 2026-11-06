Fulham Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, genç orta saha oyuncusu Josh King'in İngiltere A Millî Takımı'na ilk kez sürpriz bir şekilde çağrılmasının ardından onu kulübün “gururu” olarak nitelendirdi. Altyapıdan yetişen 19 yaşındaki oyuncu, Thomas Tuchel tarafından Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna seçildi. Bu seçim, Craven Cottage'ın genç yıldızının tarihi yükselişine işaret ediyor.

Reklam

Arbeloa’dan Fulham’ın yükselen yıldızına övgü

Arbeloa, en parlak yeteneklerinden birinin uluslararası düzeye yükseldiğini görmenin sevincini gizleyemedi. Teknik direktörlüğe adım atan eski Real Madrid savunmacısı, Bobby Zamora’dan bu yana İngiltere millî takımına seçilen ilk Fulham kalecisi olmayan oyuncu olan genç futbolcudan övgüyle söz etti. Millî takıma çağrılması, kulübün altyapısında on yılı aşkın süre geçiren oyuncu için önemli bir dönüm noktası.

“Bu, onun için, kulüp olarak bizim için ve elbette taraftarlarımız için özel bir an. Josh’un kulübümüzün ve taraftarlarımızın gururu olduğunu düşünüyorum. Bu kulübe sekiz yaşındayken geldi. Şimdi ona, nasıl oynadığına ve nasıl performans gösterdiğine baktığımızda onunla gerçekten gurur duyuyoruz. Bu yüzden bunun onun için büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Onun adına çok mutluyum çünkü çok mütevazı bir çocuk,” dedi Arbeloa, Sky Sports’a.

Övgüyle birlikte ayakları yere basan bir uyarı

Fulham’ın teknik direktörü, daha önce A millî takımla seyahat etmiş ancak forma şansı bulamamış çok yönlü orta saha oyuncusu için bunun yalnızca bir başlangıç olduğuna inanıyor. Kulübün en parlak yeteneklerinden birinin gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyan Arbeloa, yükselen yıldıza mütevazı kalması gerektiğini hatırlatmayı da ihmal etmedi.

“Her gün gelişmek, çalışmak ve daha iyi bir oyuncu olmak istediğini görebilirsiniz. Bu yüzden bunun onun ve hepimiz için özel bir gün olduğunu düşünüyorum. Yıldız olma yolunda olduğunu düşünüyorum; futbol dünyasında çok ama çok önemli bir oyuncu olabilir. Ona antrenörlük yapmış, gelişmesine ve bu seviyeye ulaşmasına yardımcı olmuş olmaktan çok mutluyum. Ama şu an olduğu gibi mütevazı kalmalı,” diye konuştu Arbeloa.

Reklam Reklam

Tuchel sürpriz tercihini açıkladı

Tuchel’in, 19 yaşındaki oyuncunun çıkış yaptığı sezonda sergilediği teknik becerilerden daha fazlasından etkilendiği açık. Takımını kritik Uluslar Ligi maçlarına hazırlayan Alman teknik adam, King’in karakterinin kadroya alınmasında belirleyici rol oynadığını belirtti. Kadroda kendini kanıtlamış yıldızlar bulunsa da Tuchel, antrenmanlarda ve lig maçlarında doğru zihniyeti gösteren oyuncuları ödüllendirmek istiyor.

Related Topics

“Gerçekten harika bir karaktere sahip. Bize biraz esneklik sağlıyor. Antrenmanlarda esneklik için kaleciler dışında 22 oyuncu seçmeye karar verdik ve tabiri caizse antrenmanlardaki ekstra oyuncumuz o. Heyecan verici ve çok yönlü bir oyuncu. Sezon öncesinde antrenmanlarda bize bek olarak yardımcı olmuştu ama bunu tekrar yapmayacağız. Belirleyici olan tutumu ve kişiliği,” diye açıkladı Tuchel.

Geleceğin temelleri atılıyor

İngiltere teknik direktörü, tanınmış isimleri dışarıda bırakmak pahasına da olsa son millî takım kamplarında oluşan uyuma öncelik veriyor. Tuchel, kapının kimseye kalıcı olarak kapanmadığını ancak şu anda kadroda bulunan oyuncuların güvenini kazandığını vurguladı. “Kampta yer alan oyuncular olağanüstü bir şey inşa etti. Bu yüzden takdir de güven de onlara ait. Kamptaysanız kendinizi gösterme fırsatınız var,” diyerek sözlerini tamamladı.

Reklam

King için ülkenin en iyi oyuncularıyla birlikte antrenman yapma fırsatı, gelecek yıllarda A millî takımdaki yerini sağlamlaştırma şansı sunuyor. Hırvatistan ve İspanya’ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Fulham’ın genç yıldızı, Arbeloa’nın övgülerini hak ettiğini kanıtlamak isteyecek.