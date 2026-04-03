Álvaro Arbeloa, iki Real Madrid yıldızının geri dönüşünü doğruladı ve dikkat çekici bir açıklama yaptı

Éder Militão ve Jude Bellingham, Real Madrid kadrosuna yeniden katıldılar. Bu haberi, geçici teknik direktör Álvaro Arbeloa bir basın toplantısında doğruladı ve bu toplantıda Brezilyalı savunma oyuncusunu övgüyle bahsetti.

Geçen yıl 7 Aralık'ta Real Madrid ile Celta Vigo arasında oynanan LaLiga maçında (0-2) Militão hamstringine dokundu ve sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Geçen sezon da bu defans oyuncusu çapraz bağlarını yırtmıştı.

RCD Mallorca maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arbeloa, Real Madrid'in Militão'ya tekrar güvenebileceğini doğruladı. "Geri döndüğü için çok mutluyum."

Real Madrid'in geçici teknik direktörü sadece "çok mutlu" olmakla kalmıyor, aynı zamanda 38 kez milli formayı giyen oyuncuyu övüyor. "Formda olduğunda, dünyanın en iyi savunma oyuncusu."

Jude Bellingham da Real Madrid kadrosuna geri dönüyor. İngiliz orta saha oyuncusu hamstring sakatlığıyla boğuşuyordu ve geçen hafta İngiltere milli takımında forma giymedi.

“Thomas Tuchel onunla risk almak istemedi. Bellingham iyi antrenman yaptı ve özellikle maç ritmini yakalaması gerekiyor,” dedi Arbeloa.

Real Madrid, LaLiga'da ikinci sırada yer alıyor ve rakibi FC Barcelona'nın (73) 4 puan gerisinde. İspanya'nın başkentinin takımı, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.