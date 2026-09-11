Álvaro Arbeloa bu sezon itibarıyla Fulham'ın başına geçti, ancak Real Madrid'den gelen teknik adam için şimdiden görevden alınma tehlikesi belirdi. The Cottagers Premier League'deki ilk üç maçında sıfır puan topladı ve üstelik bu hafta sonu Anfield deplasmanına gidiyor. İngiliz gazeteciler bıçaklarını biliyor.

Fulham sezona Chelsea'ye karşı 2-3'lük yenilgiyle başladı, ardından EFL Cup'ta AFC Wimbledon'ı 3-0 mağlup etti. Ancak ligde işler son derece zorlu gitmeye devam etti ve bu da Sunderland'e (1-0) ve Crystal Palace'a (2-3) karşı yenilgilerle sonuçlandı.

Cumartesi öğleden sonra (16.00) Arbeloa'yı, 2007 ile 2009 yılları arasında futbolcu olarak formasını giydiği Liverpool'a karşı özel bir karşılaşma bekliyor. Ancak anıları tazelemek için pek zamanı yok.

"Bu bizim için çok önemli bir maç" diyen Arbeloa, basın toplantısında şöyle konuştu: "Tüm hafta çok sıkı çalıştık, ama oyunumuzu bazı noktalarda geliştirmemiz ve uyarlamamız gerektiğini biliyoruz."

"Maçları kazanmak için yeterince pozisyon üretiyoruz, ama kazanamıyoruz. Her iki ifade de doğru. Neden maç kazanamadığımızı ve neyi değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunun üzerinde ilk günden beri çalışıyoruz."

"Bir maç kazansak bile yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Bir maç kazanmak, mükemmel performans gösterdiğimiz anlamına gelmez" diyen Arbeloa'ya, İngiliz basını Fulham'daki zamanının sona ermek üzere olduğunu düşünüp düşünmediğini sordu.

"Ben sadece Anfield'ı düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Buraya üç maç ya da bir ay için gelmedim. Buraya kulübü ve takımı geliştirmek için geldim. Tüm enerjimi buna odaklıyorum."

Fulham taraftarları, Palace karşısında iç sahada alınan yenilginin ardından hiç memnun değildi ve takımlarını ıslıkladı. "Taraftarlar arkamızda olduğunda daha güçlü bir takımız. Buraya, bu kulübün tarihinin ve taraftarlarının önemini bildiği için geldim."

"Premier League'de oynadığım dönemde bu takıma karşı oynadım ve Craven Cottage'ta oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Şimdi taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Oyuncularımızın yaklaşımından memnunum. Bunun üzerinde çalışıyoruz. En önemlisi maç kazanmaya başlamamız" diyerek sözlerini noktaladı Arbeloa.