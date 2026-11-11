Atletico Madrid'in yıldızı Alex Baena, geçtiğimiz yaz Arjantinli forvet Julian Alvarez'in kulüpten ayrılma isteğini dile getirmesinin ardından takımın soyunma odasında yaşanan gerginliğin perde arkasını açıkladı.

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Baena bu krizle ilgili olarak İspanyol radyosu "Cadena SER"e verdiği röportajda konuştu ve Alvarez'in geleceğine dair alenen yaptığı açıklamaların takım içinde dikkatlerden kaçmadığını, oyuncular arasındaki atmosferde belirgin bir iz bıraktığını ifade etti.

İspanyol oyuncu, takım arkadaşlarından birinin ayrılmak istediğini açıklamasının grup için tuhaf bir durum olduğunu kabul etti ve oyuncuların Arjantinli forvetin tutumunu ifade etme biçiminden rahatsız olduklarını vurguladı.

Baena, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımdan birinin ayrılmak istediğini alenen açıklaması biraz tuhaf olduğunda bu gayet doğal. Bu bizim gerçekten hoşumuza gitmedi, ancak bir oyuncunun Barcelona veya Real Madrid'den bir teklif alması halinde tereddüt edebileceğini anlıyorum."

Oyuncuların itirazının Alvarez'in yeni bir deneyim yaşama isteğiyle değil, daha çok tutumunu herkesin önünde açıklama biçimiyle ilgili olduğunu ekleyerek, takım arkadaşlarının geleceğiyle ilgili hangi kararı alırsa alsın ona destek vereceklerini belirtti.

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Baena, Arjantinli forvetle bu kriz hakkında şahsen konuşmadığını açıkladı, ancak Alvarez'in davranışının niteliğinin ve açıklamalarının soyunma odasındaki diğer oyuncularla ilişkisi üzerindeki olası etkisinin gayet farkında olduğunu düşündüğünü söyledi.

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Atletico Madrid oyuncusu sözlerini, Alvarez'in daha sonra durumla başa çıktığını, olayların göründüğü biçimden dolayı takım arkadaşlarına özür dilediğini belirterek sürdürdü ve bu adımın Arjantinli forvetin lehine olduğunu, sebep olduğu rahatsızlığın farkında olduğunu teyit ettiğini değerlendirdi.

Aynı zamanda Baena, anlaşmazlığın Alvarez'in takımla olan günlük bağlılığını etkilemediğini vurgulamaya özen gösterdi ve oyuncunun antrenmanlarda hâlâ sıkı çalıştığını, en iyi seviyesine geri dönmeye ve Atletico Madrid'e farklı müsabakalarda yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

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İspanyol yıldız ayrıca Atletico Madrid taraftarlarının konuya bakışına da değinerek, olayların geliştiği biçimden rahatsız olmak için haklı sebeplere sahip olduklarını değerlendirdi; bu, Arjantinli forvetin açıklamalarıyla ve geleceğine ilişkin spekülasyonlarla ortaya çıkan tartışmaya bir göndermeydi.

Baena'nın açıklamaları, Alvarez krizinin Atletico Madrid içinde bıraktığı etkinin büyüklüğünü yansıtıyor; zira ayrılma isteği, kişisel geleceğiyle ilgili bir mesele olmaktan çıkıp, durumu kontrol altına alma ve oyuncular arasında sükûneti yeniden sağlama çabalarına rağmen soyunma odasında bir tartışma başlatan bir konuya dönüşmüştü.

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Julian Alvarez, geçtiğimiz yaz transfer döneminde, özellikle Robert Lewandowski ve Ferran Torres ikilisinin ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için onu kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın güçlü isteği ortasında, Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamasının ardından dünya medyasının gündemindeydi.

Ancak Atletico Madrid, Alvarez konusunda Barcelona ile görüşmeyi reddetti ve 2024 yılında Manchester City'den gelerek kadroya katılan ve şu anda Madridli kulüple üçüncü sezonunu geçiren Arjantinli yıldızın hizmetlerine bağlı kaldı.