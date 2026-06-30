Alvarez yüzünden… Atlético Madrid, Barcelona’ya karşı savaşı resmen tırmandırıyor

Atlético Madrid kulübü, Arjantinli forvet Julian Álvarez’e yönelik “taciz” nedeniyle Barcelona kulübüne karşı Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ve İspanya Futbol Federasyonu’na resmi bir şikayette bulundu.

Geçen hafta, Julian Alvarez'in "Herkes için en iyisi ayrılmak. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" şeklindeki açıklamalarının ardından, Atlético Madrid, Barcelona'ya karşı şikayette bulunmayı değerlendireceklerini doğrulamıştı. İspanyol "Cope" gazetesine göre, kulüp bu şikayeti bugün Salı günü sundu.

Alvarez’in açıklamalarından birkaç saat sonra, Atlético Madrid CEO’su Miguel Ángel Gil Marín, İspanyol haber ajansı EFE’ye verdiği röportajda şunları söyledi: “Sorumluluğumuz, Atlético Madrid’in çıkarlarını savunmaktır. Bu nedenle, koruma süresi içinde sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla görüşme yaptığı gerekçesiyle Barcelona aleyhine FIFA’ya şikayette bulunacağız.”

Atlético Madrid, şikayetin başarılı olacağından emin görünüyor; kulüp içinden bir kaynak "Mundo Deportivo" gazetesine, başarılı olacağından emin olmasalardı bu adımı atmayacaklarını söyledi.

Alvarez’in Atlético Madrid ile 2030 yılına kadar süren ve 500 milyon avroya varan bir tazminat maddesi içeren bir sözleşmesi bulunuyor; ancak oyuncu, kulüpten ayrılma isteğini açıkça dile getirirken, Barcelona da bu yaz Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için büyük bir istek gösteriyor.