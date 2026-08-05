Julian Alvarez'in transfer meselesi kritik bir dönüm noktasına ulaştı. Zira Arjantinli forvet, Atletico Madrid ile yaşanan tıkanmayı kırabilecek tek kişinin kendisi olduğuna, bunu da teknik direktörü Diego Simeone ile doğrudan bir görüşme yaparak onu Barcelona'ya gitmesine izin vermeye ikna ederek başarabileceğine inanıyor.

26 yaşındaki Alvarez, Atletico'nun kendisini yerli ve Avrupa'daki doğrudan rakibine satmayı reddeden tutumunun ancak bizzat kendisi harekete geçerse değişebileceğinin farkında.

Arjantinli yıldız, bunun dostane bir şekilde gerçekleşmesini istiyor. "Blaugrana" forması giymek istemesinin nedenlerini açıkladığı samimi bir diyalog aracılığıyla, Madrid'de "mutlu olmadığını" ve "Barcelona için oynayarak mutlu olmak" istediğini vurgulayarak.

Barcelona kararlı, Atletico ise katı

Barcelona, bu yaz ya da bu mümkün olmazsa gelecek kış transfer döneminde Alvarez ile anlaşma seçeneğine bağlı kalmaya devam ediyor.

Buna karşılık Atletico Madrid, yıldızına sahip çıkıyor ve onu İspanya Ligi ile Şampiyonlar Ligi'ndeki doğrudan rakibine kaptırmayı reddediyor. Barcelona içindeki kaynakların "tamamen kapalı" olarak nitelendirdiği bir tutum bu.

Aynı kaynaklar "Mundo Deportivo" gazetesine, Atletico masaya oturmayı reddettiği sürece Katalan kulübünün çok fazla seçeneği olmadığını doğrularken, "Yalnızca Julian'ın, diyalog aracılığıyla, onları açık olmaya ikna etmeyi deneyebileceğini" belirtti.

Ancak forvetten vazgeçmeyi reddeden Atletico CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in katı tutumu göz önüne alındığında, görev kolay olmayacak.

"Simeone yolu" çözüm

Oyuncuya yakın çevreler, "Simeone yolu"nun en uygun seçenek olduğu görüşünde. Alvarez, 10 Ağustos Pazartesi günü Atletico kampına döndüğünde ya da belki daha öncesinde, Dünya Kupası döneminde dile getirdiği mesajı tekrarlamayı planlıyor: "Transfer, herkes için en iyi seçenek. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

Alvarez, geçtiğimiz 23 Haziran'da Arjantin-Avusturya maçının ardından açıkça şöyle diyerek bir sürprize imza atmıştı: "Kulüp yetkilileriyle konuştum ve transferin herkes için en iyisi olduğunu düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." 2030 yılına kadar sözleşmeye bağlı bir yıldızdan gelen bu ender açıklama, Atletico yetkililerinin hoşuna gitmeyen küresel bir yankı uyandırmıştı.

Gazeteye göre Alvarez, kendi tutumundan dolayı rahat. Zira Madridli kulüp, geçtiğimiz Ocak ayında ayrılmak istemesi halinde ona yardımcı olacağına söz vermiş, ancak sözünü tutma vakti geldiğinde bunu yerine getirmemişti. Oyuncu, yönetime gizlice ilettiği şeyden başka hiçbir şeyi alenen söylemediği görüşünde.

Alvarez'in şimdiki stratejisi, Simeone'ye kendini Atletico'da devam eder görmediğini ve ayrılmak istediğini doğrudan açık yüreklilikle söylemeye dayanıyor. O zaman Arjantinli teknik direktörün karar vermesi gerekecek: Ya oyuncusunun isteğini görmezden gelip onu zorla tutacak ya da krizi sona erdirmek için meseleyi yönetime taşıyacak.

Deco perde arkasında harekete geçiyor

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, kendisiyle güçlü bir ilişkisi olan Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo ile beklenen bir görüşme haberleri arasında son dönemde Madrid'de bulunmuştu. Görüşmenin ayrıntıları gizli tutulsa da, Barcelona'nın attığı adımlar ilgisinin ciddiyetini doğruluyor.

Alvarez, Simeone'yi ikna etmeyi başarırsa, Atletico'nun Barcelona'ya satışı reddetme vetosundan vazgeçmesi şartıyla çözüm basit olabilir. Katalan kulübü tabloda kaldığı sürece, tek tercih ettiği rota olarak "Camp Nou"yu belirleyen oyuncu için Paris Saint-Germain ve Arsenal'in teklifleri önem taşımayacak.