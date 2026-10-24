Álvarez uzun suskunluğunu Barcelona hayaliyle ilgili bozdu: Onların yerinde olsam ben de kızardım!

Atlético Madrid'in Arjantinli forveti Julián Álvarez, takımını Deportivo La Coruña karşısında 1-0'lık galibiyete taşımasının ardından taraftarlarına bir mesaj iletmeyi ihmal etmedi. Grimaldo'nun muhteşem asistiyle maçın tek golünü kaydeden Álvarez, karşılaşmanın en iyi oyuncusu ödülünü de kazandı.

Julián Álvarez, son transfer dönemlerinin en çok tartışılan konularından birinin merkezinde yer almıştı. Arjantinli forvet, Dünya Kupası sırasında, hayalini gerçekleştirmek (ve Barcelona'ya transfer olmak) için Atlético Madrid'den ayrılma isteğine ima etmişti.

Álvarez, hücum hattında dikkat çeken bir performans sergileyerek hatlar arasında etkili hareket etti ve hücum anlamında fazla parlaklık görülmeyen bir maçta Atlético'nun öne çıkan ismi oldu. Böylece bu hafta içindeki ikinci golünü kaydetti.

Bugün, Wanda Metropolitano'da ligdeki ilk golünü attıktan sonra Álvarez, önceki açıklamaları için takım taraftarlarından özür dilemeyi ihmal etmedi.

Arjantinli forvet şunları söyledi: "Sözlerim için taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum. Konuşma şeklimde ve açıklamaların zamanlamasında hata yaptım ve öfkelerini anlıyorum; onların yerinde olsaydım ben de öfkelenirdim, özellikle de bana sürekli verdikleri destek göz önüne alındığında."

Sözlerine şöyle devam etti: "Son birkaç hafta destek doluydu ve şimdi gelişmeye ve ilerlemeye odaklanmam gerekiyor. Bu süre boyunca yanımda yer aldılar ve artık sıkı çalışma zamanı, çünkü önümüzde son derece önemli işler var."

Fiziksel ve teknik durumuna dair ise Álvarez şunları belirtti: "Kendimi iyi hissediyorum ve bana destek olan, yanımda çokça yer alan takım arkadaşlarıma minnettarım. Gelişmek için çalışıyorum ve son maçlarda hem fiziksel düzeyde hem de topla ilişkimde bir gelişme hissettim."

Oyuncu, psikolojik istikrar ile saha içindeki performans arasında da bir bağ kurarak şunları söyledi: "Hayatında mutlu olduğunda, bu sahadaki performansına ve her şeye yansıyor. Evde uzun vakit geçiriyoruz ve olup biten her şey bizi etkiliyor, ama şu an kendimi iyi hissediyorum ve her şey için mücadele etmeye hazırım."

Álvarez, taraftarların güvenini yeniden kazanma umudunu dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı: "Sıkı çalışma ve alçakgönüllülük yoluyla sevgilerini yeniden kazanmayı ve bu süre boyunca bize sundukları her şey için onlara teşekkür etmeyi umuyoruz."