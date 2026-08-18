Barcelona orta saha oyuncusu Fermin Lopez, Katalan kulübünün yaz transfer döneminin kalan bölümünde Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez ile anlaşma ihtimaline dair tavrını ortaya koydu. Barcelona, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığını telafi edecek yeni bir forvet arayışında.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Fermin, Alvarez'in Barcelona kadrosuna uygun bir katkı olacağını söyledi ancak oyuncunun Atletico Madrid ile sözleşmesine saygı göstererek transferin ayrıntılarına girmekten kaçındı.

Barcelonalı oyuncu şunları ekledi: "Onu seviyorum. Harika bir futbolcu, ama sonuçta o bir Atletico oyuncusu. Bundan daha ileri gidemem." Fermin, takımın mevcut oyun tarzının, Spotify Camp Nou'ya transferi gerçekleşmesi halinde Alvarez'in hızla adapte olmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekti.

Fermin'in açıklamaları, Barcelona yönetiminin yeni forvet dosyasını sonuçlandırmak için hamlelerini yoğunlaştırdığı bir dönemde geldi. Deco liderliğindeki sportif yönetimin öncelikli hedefini Alvarez oluşturuyor; ancak Atletico Madrid'in müzakereyi reddeden tutumunda ısrar etmesi transferin tamamlanma ihtimalini zorlaştırıyor. Bu durum, Katalan kulübünü önümüzdeki günlerde bir ilerleme kaydedilmemesi halinde alternatif seçeneklere hazırlanmaya itiyor.

Aynı zamanda Fermin, Barcelona'nın gerçek anlamda santrfor pozisyonunu doldurabilecek birden fazla oyuncuya zaten sahip olduğu görüşünde. Bu rolü Dani Olmo ve Raphinha'nın yanı sıra kendisinin de üstlenebileceğini belirtti; ayrıca Anthony Gordon'ın da forvet olarak oynayabileceğine işaret etti.

Şunları söyledi: "Kim forvet olarak oynayacak? Bilmiyorum, ama Gordon da forvet olarak oynayabilir, aynı şekilde Dani Olmo, Raphinha ve ben de. Uyum sağlayabilirim." Fermin, Barcelona'nın alt yaş kategorisi takımlarında daha önce sahte forvet olarak oynadığını ve bu pozisyonun tercih ettiği ofansif orta saha rolüne yakın olduğunu belirtti.

Fermin, başta Gordon ve Karim Adeyemi olmak üzere Barcelona'nın yeni transferlerini övdü ve takımın geçen sezon yeterince bulunmayan özelliklere sahip oyuncularla anlaştığını değerlendirdi. Ayrıca Rodri'nin gelişini de memnuniyetle karşılayarak onun dünya çapında bir oyuncu olduğunu ve takıma büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

İspanyol orta saha, forma numarasını 16'dan 7'ye değiştirme kararına da değindi. Takımdaki ilk yıllarında giydiği numarayı bırakmanın kendisini üzdüğünü belirtti, ancak numaranın "emin ellerde" kalacağına dair güvenini dile getirdi.

Fermin ayrıca Ferran Torres'in ayrılığından da bahsetti; takım arkadaşının takımdan ayrılmasına üzüldüğünü ifade etti, fakat kararın kişisel olduğunu ve buna saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak yeni deneyiminde ona başarılar diledi.

Kişisel düzeyde ise Fermin, geçen yaz Chelsea'nin kendisine gösterdiği ilginin tavrını değiştirmediğini vurguladı; hayatının kulübü olarak gördüğü Barcelona'da devam etme isteğinin net olduğunun altını çizdi.

Oyuncu, teknik direktörü Hansi Flick'i de övdü ve Alman teknik direktörle ilişkisinin son derece iyi olduğunu, son iki yılda kendisinin hem kişisel hem de teknik açıdan gelişmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Fermin, kariyerinin en zor dönemlerinden birini, kiralık olarak Linares ile oynadığı zamanı hatırladı. O dönemde Barcelona'ya geri döneceğini ya da A takıma ulaşacağını beklemediğini, ancak performansı ve attığı birçok gol sayesinde kariyerinin dikkat çekici biçimde değiştiğini açıkladı.

Ayrıca İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılmasını engelleyen sakatlığından da söz etti; turnuvayı evden izlemenin zorlu bir deneyim olduğunu, ancak kendisine sağlığın ve günlük yaşamın değerini daha çok takdir etmeyi öğrettiğini vurguladı. Ardından sakatlık sayfasını kapattığını belirterek sahalara dönmeyi ve Barcelona ile en iyi seviyesini sergilemeyi beklediğini dile getirdi.