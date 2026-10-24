Transfer piyasasında Arsenal ile Barcelona arasındaki çekişme yeniden alevleniyor. İngiliz kulübü, bu sezonun başından itibaren Avrupa futbolunun en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Club Brugge forveti Nicolo Tresoldi için başlayan yarışa dahil oldu.

İki kulübün Julian Alvarez'i transfer etme konusundaki ilgisinin aynı döneme denk gelmesinin ardından, 22 yaşındaki Alman forvet, hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan kulübünün değerlendirdiği seçenekler listesinde de yer alırken, Arsenal'in yeni hedefi haline geldi.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre Arsenal, önümüzdeki kış transfer döneminde Tresoldi'yi kadrosuna katmak için harekete geçmeyi değerlendiriyor. Teknik direktör Mikel Arteta, özellikle Viktor Gyökeres beklenen seviyeyi gösteremedikten sonra takımının gol üretkenliğini artırmak istiyor.

Tresoldi, şu anda katkı sağlayabilecek, aynı zamanda uzun vadede de faydalanılabilecek bir seçenek olarak öne çıkıyor; ancak transferin tamamlanması önemli bir mali yatırım gerektirecek.

İngiliz gazetesi, transferin bedelini yaklaşık 42 milyon sterlin, yani yaklaşık 48 milyon euro olarak tahmin etti; bu da forvetin yaşadığı dikkat çekici gelişimin bir yansıması niteliğinde.

Roma, geçtiğimiz yaz Tresoldi'yi transfer etmek için yaklaşık 35 milyon euro değerinde bir teklif sunmuş, ancak Club Brugge bu teklifi reddetmişti.

Buna karşılık diğer raporlar, Belçika kulübünün oyuncuyu elden çıkarmak için 60 milyon euro talep ettiğini belirtti.

Arsenal, transferi bitirmesine yardımcı olabilecek ek bir koza da sahip; nitekim geçtiğimiz yaz Christos Tzolis'i yaklaşık 40 milyon euro karşılığında tam da Club Brugge'den kadrosuna katmıştı.

Yunan kanat oyuncusu, Belçika takımında Tresoldi'nin en önemli ortaklarından biriydi ve iki kulüp arasındaki iyi ilişki, yeni bir transferin tamamlanmasını kolaylaştırabilir.

Barcelona forveti takip etmeyi sürdürüyor

Barcelona'nın Tresoldi'ye ilgisi daha öncesine dayanıyor; zira forvet, geçtiğimiz yaz Katalan kulübünün sportif yönetiminin Julian Alvarez'e alternatif bir seçenek olarak değerlendirdiği isimlerden biriydi.

Hareketliliği, hatlar arasındaki bağlantıyı kurma becerisi ve ceza sahası içindeki boşlukları değerlendirme yeteneği, Hansi Flick'in aradığı forvetin özellikleriyle örtüşüyor.

Forvetin bu sezon yaşadığı gol patlaması, piyasa değerini büyük ölçüde artırdı. Oyuncu, 12 maçta 9 gol kaydetti; bunların 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde geldi ve San Siro'da Inter'e karşı attığı muhteşem hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti.

Rekabet yalnızca Arsenal ile sınırlı değil; forvetin ismi Milan, Tottenham, Bayern Münih ve Borussia Dortmund kulüpleriyle de anıldı.

Tresoldi'nin Club Brugge ile 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, özellikle oyuncuyu satmak zorunda olmaması ve en azından sezon sonuna kadar elinde tutmayı tercih etmesi nedeniyle Belçika kulübüne müzakerelerde güçlü bir konum sağlıyor.