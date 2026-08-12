Alvarez transferine altın alternatif: Deco, önemli bir Arjantinli yıldızın menajeriyle görüştü

Barcelona'nın, cari transfer döneminde Atletico Madrid'in yıldızı Arjantinli Julian Alvarez'in hizmetlerini kazanma konusunda başarıya ulaşacağından emin olmadığı görülüyor; nitekim alternatif bir transfer için harekete geçti.

Barcelona hâlihazırda Julian Alvarez'e alternatifler arıyor ve Barcelona'ya yakın gazeteci Gerard Romero'ya göre, Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Arjantinli yıldız, Inter Milan'ın yıldızı Lautaro Martinez'in temsilcisiyle görüştü bile.

Deco'nun, Inter Milan forvetinin durumunu ve geleceğini görüşmek üzere geçtiğimiz hafta Lautaro Martinez'in menajeri Alejandro Camano ile bir araya geldiğini açıkladı.

İtalyan takımının kaptanı, Julian Alvarez'i kadroya katma müzakerelerinin başarısızlığa uğraması durumunda Barcelona'nın değerlendirdiği başlıca seçenekler arasında yer alıyor.

Atletico Madrid forveti hâlâ Katalan kulübünün önceliklerinin başında yer alıyor; ancak transferin zorluğu ve maliyeti kulübü başka seçenekler aramaya itiyor.

Dolayısıyla Lautaro Martinez, üst düzey bir forvetle anlaşmak isteyen Deco ve Hansi Flick'in gözünde öne çıkan bir çözüm oluşturuyor.

28 yaşındaki Arjantinli milli oyuncuyu Barcelona uzun yıllardır takip ediyor ve özellikle atakları sonuca çevirme becerisi ile oyunun akışına katkı sağlama kabiliyeti sayesinde Katalonya'da hâlâ büyük bir cazibeye sahip.