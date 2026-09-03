Arsenal, Arjantinli Julian Alvarez'in bu yaz kendisine transfer olmayı reddetmesinin ardından Barcelona ile aynı yola girdi.

Julian Alvarez, Arsenal'e transfer olmayı reddederek Barcelona forması giyme hayalini gerçekleştirmeye tutundu, ancak Atletico Madrid, Blaugrana'nın teklifini geri çevirdi.

Kendi cephesinde Barcelona, aralarında Inter Milan forveti Arjantinli Lautaro Martinez'in de bulunduğu birçok alternatifi masaya yatırdı, ancak oyuncu Barça'ya transfer olmayı reddetti ve sonunda Brezilyalı Gabriel Jesus kadroya katıldı.

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"The Sun" gazetesine göre, Arsenal de Julian Alvarez'i kadrosuna katamayacağını anladıktan sonra Lautaro Martinez'e bir teklif sundu.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Alvarez'in ayrılmayacağının netleşmesinin ardından Martinez'i Emirates Stadyumu'na getirme ihtimalini araştırdı.

Ancak kuzey Londra ekibinin yaz transfer döneminin son anlarında Martinez ile anlaşma hedefi, Inter Milan tarafından kesin bir şekilde reddedildi.

Martinez'in, Barcelona'nın kendisini kadroya katma girişiminden bahseden haberlerin doğruluğunu teyit ettiğini hatırlatalım. Sky Italia'ya şunları söyledi: "Söylentiler doğruydu, ancak sonuçta burada takım arkadaşlarımla, bu insanlarla, bana karşı her zaman harika olan bu taraftarlarla kalmak istedim."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kesinlikle büyük bir keyif, büyük bir onur ve muazzam bir tatmin, çünkü her zaman gelişmek, ilerlemek ve kendini geliştirmek için çalışıyorsun; bu büyük kulüplerden bu tür teklifler veya aramalar geldiğinde, bunlar her zaman memnuniyetle karşılanır. Bu son derece önemli bir şey."

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