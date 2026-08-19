Barcelona yeni bir forvet arayışını sürdürürken, hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çeken ve Hansi Flick yönetiminde daha büyük bir rol üstlenme ihtimalini gündeme getiren genç bir ismin adı takım içinde güçlü şekilde öne çıkmaya başladı.

Söz konusu isim, Mısır Milli Takımı'nın 18 yaşındaki forveti Hamza Abdülkerim. Ceza sahası içindeki gücü ve kaleye ulaşma yeteneği nedeniyle takım arkadaşları onu övdü ve oyun tarzını Manchester City yıldızı Norveçli Erling Haaland ile kıyasladı. Bu bilgiler, Alman Bild gazetesinin genç Mısırlı yıldıza ayırdığı ve "Flick'in takımının bir numaralı forveti olabilir mi?" başlığını taşıyan habere dayanıyor.

Abdülkerim, A takımdaki ilk çıkışında iki gol kaydetti; ayrıca Barcelona'nın 5-2 kazandığı Basel hazırlık maçında da fileleri havalandırarak teknik ekibin dikkatini çekmeye yetecek donanıma sahip olduğunu hızla kanıtladı.

Flick oyuncu hakkında şunları söyledi: "Hamza son derece mütevazı ve harika bir kişiliğe sahip. Her zaman sahip olduğu her şeyi ortaya koyuyor ve büyük bir potansiyele sahip. Bir forvetin ceza sahası içinde var olması gerekir; bugün yaptığı da tam olarak buydu ve bir santrfordan istediğim de tam olarak bu."

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Abdülkerim'in Barcelona ile bağı yılın başından bu yana devam ediyor. Geçen sezonun ikinci yarısında önce kiralık olarak U19 takımıyla forma giydi; ardından bu yaz 1,5 milyon euro değerindeki bir transferle kalıcı olarak takıma katıldı.

Oyuncunun Haaland ile kıyaslanması, gençler takımındaki dönemine dayanıyor. Teknik direktör Pol Planas ve yardımcıları, Abdülkerim'in saha içindeki hareketlerini geliştirmek amacıyla ona Norveçli forvetin ve Victor Osimhen'in görüntülerini izlettikten sonra, takım arkadaşları onun adını Haaland şarkısının melodisiyle tekrarlar olmuştu.

Alman gazetesine göre: "Barcelona, Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i transfer etmek için hâlâ hareket ediyor; 1 Eylül'den önce sonuçlanabilecek olası bir anlaşma söz konusu."

Ancak bu transferin aksaması, Robert Lewandowski ile Ferran Torres'in ayrılması ve kadroda bir başka tecrübeli forvetin bulunmaması nedeniyle Abdülkerim'e Flick'in planlarına girmesi için gerçek bir fırsat sunacak.

Flick hücum seçenekleri hakkında şunları söyledi: "Şu anda elimizdeki oyunculara odaklanıyoruz, başka şeyler düşünmüyoruz." Bu sözler, genç yeteneğe A takımda kendini kanıtlaması için fırsat verme isteğini yansıtıyor olabilir.