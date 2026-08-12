Julian Alvarez krizi tırmanıyor ve giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Arjantinli forvet, bugün çarşamba günü sabah antrenmanının başlamasından önceki dakikalarda teknik direktörü Diego Simeone ile konuştu.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Simeone ile yapılan görüşme, bu yaz Madrid ekibinden ayrılarak Barcelona'ya gitmeyi arzulayan oyuncunun umduğu şekilde geçmedi.

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Teknik direktör, Alvarez'in öne sürdüğü argümanları dinlemeden, Atletico Madrid'in oyuncuyu satmama kararını teyit etmekle yetindi. Bu durum, oyuncuda ve çevresinde büyük bir memnuniyetsizliğe yol açtı.

Alvarez, Atletico'ya katılması için onu ikna etmek adına büyük çaba harcayan Simeone'nin, kulüp yönetimini ayrılmasına izin vermeye ikna etme yolunda olası bir kapı olduğunu düşünüyordu; özellikle de oyuncunun takıma transferinden bu yana iki taraf arasında güçlü bir ilişki oluşmuşken.

"Sport"a göre Alvarez, teknik direktörün cevabının sadece sezon boyunca kendisine güveneceğini ve bir oyuncu olarak gelişmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını teyit etmekle sınırlı kalmasının ardından, Simeone ile yaptığı kısa görüşmeden büyük bir hayal kırıklığıyla ayrıldı.

Aynı anlatıma göre Simeone, Barcelona ile müzakerelerin açılması yönünde herhangi bir ilerleme kaydedilmeden zamanın geçmesiyle birlikte durumu nedeniyle giderek artan bir baskı hissetmeye başlayan oyuncunun duygularına yeterince ilgi göstermedi.

Alvarez, teknik direktörüne ve sportif projesine güvenerek, başka seçenekleri de olmasına rağmen İngiltere'den ayrılıp Atletico'ya katılmaya karar vermesinin ardından, teknik direktörünün uygun şekilde davranmadığını düşünüyor.

Beklenen tırmanış

Oyuncunun ve çevresinin inancına göre, Madrid ekibine uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verileceğine dair bir tür taahhüt vardı.

Ancak teknik direktörün mevcut krizde tamamen kulübünün yanında saf tutmasının ardından güven sarsılmaya başladı. Hatta oyuncu ve çevresi, Simeone'nin "elini bu meseleden çektiğini" ve başka bir yöne bakmayı tercih ettiğini düşünüyor.

Görünüşe göre bu yol tamamen kapanmış durumda; bu da oyuncu ve çevresini meseleyi daha üst seviyelere taşımaya itecek. Katalan gazeteye göre Alvarez, Barcelona'ya transfer olma isteğinden geri adım atmayacak ve hedefine ulaşmak için baskı yapmaya devam edecek.

Simeone taleplerine yanıt vermezse oyuncu, kendisiyle doğrudan bir toplantı yapmak için Atletico Madrid'in CEO'su Miguel Angel Gil Marin'in dönüşünü bekleyecek.

Alvarez ve çevresi, Gil Marin'in bu yaz ayrılmasını kolaylaştıracağına dair kendilerine söz verdiğini, ancak şimdi bu sözlerinden geri adım attığını ve oyuncuyu ne pahasına olursa olsun elinde tutmayı tercih ettiğini düşündüklerini vurguluyor.