Arjantinli Julian Alvarez'in transfer meselesi, Barcelona'nın İspanya Futbol Federasyonu ile Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA'dan resmi bir bildirim almasının ardından yeni bir aşamaya girdi. Bu gelişme, Atletico Madrid'in oyuncuyla ilgili Katalan kulübüne karşı yaptığı şikayetin bir sonucu olarak yaşandı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre bu bildirim, savunmaların sunulmasına ilişkin resmi aşamanın başlangıcını temsil ediyor. Barcelona, yetkili mercilerin dosyayı inceleyip nihai kararını almasından önce yanıtını hazırlamaya ve savunmasını sunmaya hazırlanıyor.

Atletico, Barcelona'yı yönetmelikleri ihlal etmekle suçluyor

Atletico Madrid, geçtiğimiz 30 Haziran'da resmi bir şikayette bulunarak Barcelona'yı, oyuncu transferlerini düzenleyen yönetmeliklere göre izin verilmeyen bir dönemde Julian Alvarez ile temas kurmakla suçlamıştı.

26 yaşındaki Arjantinli forvet, Atletico Madrid ile 2030 yazına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Kulübün icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin ise kulübün haklarını savunmak için yetkili mercilere başvuracağını daha önce teyit etmiş, bu da sonrasında İspanya Federasyonu ile FIFA'ya yapılan şikayet ile hayata geçmişti.

Barcelona, Alvarez'i kadrosuna katma konusunda ısrarcı

Hukuki krize rağmen Julian Alvarez, hücum hattını güçlendirmek isteyen Barcelona'nın yaz transfer döneminde bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz 13 Temmuz'da Atletico Madrid'in oyuncunun transferi için Barcelona'dan resmi bir teklif aldığını, ancak başkent kulübünün yönetiminin oyuncunun ayrılığına dair herhangi bir görüşmeye girmeyi reddettiğini açıklamıştı. Böylece transfer, bu yazın en karmaşık dosyalarından birine dönüştü.

Raporlar, Alvarez'in Dünya Kupası müsabakaları sırasında "Metropolitano" sahasından uzakta yeni bir deneyim yaşama isteğini dile getirdiğini, ancak Atletico Madrid'in oyuncusunun hizmetlerinden vazgeçmeyi reddeden tutumunda ısrar ettiğini belirtti.

10 Ağustos belirleyici bir tarih

Tüm gözler, Julian Alvarez'in yeni sezona hazırlık için Atletico Madrid antrenmanlarına dönmesi için belirlenen tarih olan 10 Ağustos'a çevrildi. Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katma ilgisinin sürdüğü bir ortamda, oyuncunun dönüşünün geleceğine dair nihai tutumunu ortaya koyması bekleniyor.

Aynı zamanda Katalan kulübü, görüşmelerin uzamasını istemiyor. Arjantinli forvet ile yapılacak anlaşmanın aksama ihtimaline karşı, paralel olarak diğer hücum seçenekleri üzerinde çalışmayı da sürdürüyor.