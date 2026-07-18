Alvarez mı? Dünya Kupası finalinde Atlético Madrid’in yıldızına yönelik çifte tehdit

Arjantin milli takımının İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası finali öncesindeki son antrenmanı, La Matador’un antrenmanının da durdurulmasına neden olan aynı gök gürültülü fırtına nedeniyle 45 dakika ertelendi.

Hava koşullarının düzelmesinin ardından, Tango oyuncuları, Morrison şehrindeki New York Red Bulls kulübünün antrenman merkezinde antrenmanlarına başladı.

"AS" gazetesi, teknik direktör Lionel Scaloni'nin antrenman formalarını dağıtmasının, ilk 11'de hâlâ belirsizliğini koruyan tek pozisyon olan orta sahanın sağ kanat pozisyonu için 3 seçeneğin olduğunu ortaya çıkardığını bildirdi.

İngiltere maçında ilk 11'de yer alan oyuncuların yanı sıra, aralarında Giuliano Simeone'nin de bulunduğu isimlerin yanı sıra, Scaloni, bu pozisyon için diğer iki seçenek olan Rodrigo De Paul ve Giovanni Lo Celso'ya da antrenman formaları verdi.

De Paul, Dünya Kupası yarı finaline kadar bu pozisyonda düzenli olarak ilk 11'de yer alırken, Lo Celso ise turnuva boyunca bu pozisyonda oynadığı maçlarda iyi bir performans sergilemişti.

Scaloni’nin Dünya Kupası finalinde bu üç seçenekten hangisine güveneceği ise hâlâ bilinmiyor.

Dolayısıyla, İspanya ile oynanacak heyecanla beklenen maç öncesinde, Giuliano Simeone’nin ilk 11’de yer alması garanti değil; çünkü hem De Paul hem de Lo Celso’dan gelen çift tehditle karşı karşıya.