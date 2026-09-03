Chelsea, önümüzdeki ocak ayında tam gaz devreye girerek, teknik direktör Xabi Alonso'nun Enzo Fernandez için ideal alternatif olarak gördüğü Atletico Madrid'in yıldızı Pablo Barrios ile anlaşmayı planlıyor.

Sport gazetesi, Enzo'nun transfer döneminin son anlarında yaşanan ayrılığının, Monaco'nun yıldızı Lamine Camara transferinin de suya düşmesiyle birlikte, Chelsea'nin orta sahasında büyük bir boşluk bıraktığını aktardı.

Monaco, son anlarda Senegalli orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vermeyi reddetti ve bu durum Chelsea'yi alternatifsiz, zorlu bir konumda bıraktı.

Londra ekibi, Enzo'nun Manchester City'ye transferine zaten yeşil ışık yakmıştı ve son anda anlaşmadan geri çekilmenin etik dışı olacağını değerlendirmişti.

Şimdi Chelsea, kış transfer döneminde Enzo'nun eksikliğini gidermeye çalışacak. İngiltere'den gelen haberlere göre, Enzo'nun bıraktığı boşluğu doldurmak için tercih edilen oyuncu Pablo Barrios ve Londra ekibi onun için 100 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin karşılaşabileceği sorun ise, 23 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun teknik direktör Diego Simeone'nin orta sahasında vazgeçilmez bir parça olması ve Atletico Madrid'in Barrios'a ayrılık kapısını kolayca açmasının zor görünmesi.

Barrios'un 500 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Geçtiğimiz sezon onun kendini kanıtladığı ve yerini sağlamlaştırdığı bir sezon oldu; ancak diz arka bağlarındaki bir sakatlık, sezonun son bölümünde forma giymesine engel oldu ve Dünya Kupası'ndan da uzak kalmasına yol açtı.

Alonso, Atletico'nun orta saha oyuncusunun Stamford Bridge'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğunu düşünüyor. Ayrıca Barrios'un, fiziksel gücü ve yaratıcılığı bir araya getirmesi sayesinde, orta sahada Ekvadorlu Moises Caicedo'nun ideal tamamlayıcısı olduğuna inanıyor.

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