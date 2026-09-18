Atletico Madrid, başkent derbisinde Real Madrid ile yapacağı beklenen karşılaşma öncesinde büyük bir moral buldu; Arjantinli Julian Alvarez, takım antrenmanlarına normal bir şekilde katılarak beklenen maçı oynamak için fiziksel açıdan hazır hale geldi.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, Atletico'nun forveti son iki maçı kaçırmasının ardından, Real Madrid maçına hazırlık kapsamında takımın ilk antrenman seansında grup çalışmalarına döndü. Böylece önümüzdeki günlerde herhangi bir aksilik yaşamadığı takdirde, pazar günü oynanacak derbi için Diego Simeone'nin planları arasına girdi.

Beklenen bu maç, Alvarez'in "Metropolitano" stadına özel bir dönüşü anlamına geliyor. Yaklaşık bir ay önceki son Villarreal karşılaşması, geniş yankı uyandıran bir olaya sahne olmuş; oyuncu, son transfer döneminde Barcelona'ya geçme isteği nedeniyle Atletico taraftarlarının eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu adım, Madridli kulüp tarafından en baştan itibaren kesin bir şekilde reddedilmişti.

Barrios ve Sörloth'un yokluğu

Buna karşılık, Atletico'nun antrenmanlarında Pablo Barrios ve Alexander Sörloth kas sakatlıkları nedeniyle yer almadı; ikilinin derbiye yetişip yetişemeyeceği konusunda büyük soru işaretleri bulunuyor.

Oyuncuların yokluğu hassas bir zamana denk geliyor; zira Atletico, ligin puan durumunda Real Madrid'i geçme hedefiyle maça çıkıyor. José Mourinho'nun çalıştırdığı takım şu anda iki puan önde bulunuyor; Atletico ise galibiyet elde etmesi halinde onun önüne geçecek.

Muhtemel kadronun ipuçları

Antrenman seansı sırasında Simeone, son Osasuna maçında ilk 11'de başlayan oyuncuları dinlendirmeyi tercih ederken, grubun geri kalanından derbi öncesi bazı taktiksel seçenekler üzerinde çalışmak için yararlandı.

Marca'ya göre antrenmanlarda Pablo Barrios'un sağ bek mevkisinde görülmesi, David Hancko'nun ise stoperde oynaması, Arjantinli teknik adamın Real Madrid maçı için düşündüğü kadronun bazı ipuçlarını ortaya koyabilecek göstergeler oldu.

Simeone, kadrosunu netleştirmeden önce hâlâ birkaç soru işaretiyle karşı karşıya; yarın yapılacak bir antrenman seansı daha, derbi mücadelesi için nihai tercihlerini belirlemede belirleyici olacak.

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