Arjantinli forvet Julián Álvarez, önümüzdeki günlerde Atlético Madrid ile yaşadığı krizi tırmandırmayı planlıyor. Oyuncu, kulüp yönetimiyle doğrudan bir yüzleşme yaşayarak ve ayrılma isteğini teyit eden ikinci bir kamuya açık açıklama yaparak, "Rojiblancos"u Barcelona'nın teklifini kabul etmeye ve çocukluk hayali olan Katalan kulübünün formasını giymesine izin vermeye zorlamak için son bir girişimde bulunacak.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, "Örümcek" transferi çözüme kavuşturmak için uyguladığı ikili stratejiyi Barcelona'ya iletti. Bu strateji, teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki antrenmanların 10 Ağustos'ta başlayacağı tarihten önce devreye girecek. Álvarez, yaz transfer döneminin kapanmasına kalan sürenin kısıtlı olması nedeniyle en geç bu ayın sonunda ya da Ağustos ayının başında harekete geçmeyi planlıyor.

İhanet duygusu isyana itiyor

Álvarez, Atlético Madrid yönetiminden iyi bir teklif gelmesi halinde masaya oturulacağı sözünü almasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak İspanyol kulübü, cazip mali değerine rağmen Barcelona'nın teklifini kesin bir şekilde reddetti ve yıldızından vazgeçmeme tutumunda ısrar etti. Bu durum, oyuncunun kendini ihanete uğramış hissetmesine ve ayrılma konusundaki kararlılığının artmasına yol açtı.

Álvarez ilk adımını son Dünya Kupası'na katıldığı sırada atmış ve şu açıklamayı yapmıştı: "Kulüpteki yetkililerle, konuşmam gereken kişilerle konuştum. Bu transferin herkes için en iyisi olduğunu düşünüyorum ve hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." Bu sözler, Barcelona'ya katılma yönündeki güçlü arzusuna açık bir işaretti.

Arsenal alternatifinin çökmesi tek adresi güçlendiriyor

İsveçli Viktor Gyökeres'in bir takas anlaşmasıyla Atlético'ya transfer olmasını içeren İngiliz Arsenal'in teklifinin çökmesinin ardından durum daha da karmaşık bir hal aldı. "Topçular" planlarını değiştirerek, hücum hattını güçlendirmek için Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior'ı bir numaralı hedefleri haline getirdi ve bu durum Álvarez için olası bir alternatifin önünü kapattı.

Ancak Arsenal'in çekilmesi, "Örümcek"in kararlarında hiçbir şeyi değiştirmedi. Álvarez, Barcelona'nın tek adresi olduğu konusunda ısrarcı; Arjantin sokaklarında Blaugrana formasını giyerek taklit ettiği örnek aldığı isim ve Arjantin Millî Takımı'ndaki takım arkadaşı Lionel Messi'nin izinden yürüyerek çocukluk hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Astronomik serbest kalma bedeli engeli

Mevcut kulübüyle karşı karşıya gelmenin zorluğuna rağmen Álvarez, Atlético'yu masaya oturmaya zorlamak için sert bir şekilde baskı yapmak zorunda olduğunun farkında. Özellikle 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşme ve 500 milyon euroya ulaşan astronomik bir serbest kalma bedeli göz önüne alındığında, seçenekleri sınırlı kalıyor. Bu durum, yerine getirilmeyen sözler almasının ardından meşru bir hak olarak gördüğü şeyi elde etmek için kararlı adımlar atmasını zorunlu kılıyor.

Barcelona bekleyişte

Barcelona ise, birkaç gün önce Atlético Madrid'e resmi bir teklif gönderdikten sonra Álvarez'in kararlı hamlesini beklemeye devam ediyor. Ancak oyuncu bizzat harekete geçip tıkanıklığı kırmadan yeni bir mali teklif sunmayı reddediyor. Zira spor direktörü ve teknik ekip, Arjantinli forvetin takımı başka bir seviyeye taşımak için ideal seçenek olduğunu düşünüyor. Ne var ki top şimdi hızlı bir karar vermesi gereken "Örümcek"in sahasında.