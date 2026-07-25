Arjantinli forvet Julian Alvarez, önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile yaşadığı krizi tırmandırmayı planlıyor. Alvarez, kulüp yönetimiyle doğrudan bir yüzleşmeye girerek ve ayrılma isteğini teyit eden ikinci bir kamuoyu açıklaması yayınlayarak "Rojiblancos"u Barcelona'nın teklifini kabul etmeye zorlamak ve Katalan kulübünün formasını giyerek çocukluk hayalini gerçekleştirmesine izin vermesini sağlamak için son bir hamle yapmayı hedefliyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre "Örümcek", transferi teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki antrenmanların 10 Ağustos'ta başlamasından önce sonuçlandırmak için çift yönlü stratejisini Barcelona'ya bildirdi. Alvarez'in, yaz transfer döneminin kapanmasına kalan sürenin kısıtlı olması nedeniyle bu ayın sonlarında ya da en geç Ağustos'un başlarında harekete geçmeyi planladığı belirtildi.

İhanete uğramışlık hissi isyana itiyor

Alvarez, Atletico Madrid yönetiminden iyi bir teklif gelmesi halinde görüşmelere oturacakları sözünü aldıktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak İspanyol kulüp, cazip mali değerine rağmen Barcelona'nın teklifini kesin bir dille reddetti ve yıldızından vazgeçmeme yönündeki tutumunda ısrar etti. Bu durum, oyuncunun kendini ihanete uğramış hissetmesine yol açtı ve ayrılma kararlılığını artırdı.

Alvarez, ilk adımını son Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında atmış ve açıkça şu sözleri söylemişti: "Kulüpteki yetkililerle, konuşmam gereken kişilerle görüştüm. Bu transferin herkes için en iyisi olduğunu düşünüyorum ve hayalimi gerçekleştirmek istiyorum." Bu sözler, oyuncunun Barcelona'ya katılma yönündeki büyük arzusuna açık bir işaretti.

Arsenal alternatifinin çökmesi tek adresi güçlendiriyor

İsveçli Viktor Gyökeres'in bir takas anlaşmasıyla Atletico'ya transferini içeren İngiliz Arsenal'in teklifinin çökmesinin ardından durum daha da karmaşık bir hal aldı. "Toplar", planlarını değiştirerek Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı hücum hattını güçlendirmek için bir numaralı hedefi haline getirdi ve bu da Alvarez'in yerine gelebilecek olası herhangi bir alternatifin önünü kapattı.

Ancak Arsenal'in çekilmesi, tek adresinin Barcelona olduğunda ısrar eden "Örümcek"in kanaatlerinde hiçbir şeyi değiştirmedi. Alvarez, idolü ve Arjantin Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Lionel Messi'nin izinden giderek çocukluk hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor; öyle ki Alvarez, Arjantin sokaklarında Blaugrana renklerini giyerek Messi'yi taklit ediyordu.

Astronomik serbest kalma bedeli engeli

Mevcut kulübüyle yüzleşmenin zorluğuna rağmen Alvarez, Atletico'yu masaya oturmaya zorlamak için sert bir şekilde baskı yapmak zorunda olduğunun farkında. Özellikle 2031 yılına kadar uzanan sözleşmesi ve 500 milyon euroya ulaşan astronomik serbest kalma bedeli göz önüne alındığında, seçenekleri sınırlı kalıyor ve yerine getirilmeyen vaatlerin ardından kendisinin meşru bir hak olarak gördüğü şeyi elde etmek için kararlı adımlar atması gerekiyor.

Barcelona bekleyişte

Barcelona ise birkaç gün önce Atletico Madrid'e resmi bir teklif gönderdikten sonra Alvarez'in kritik hamlesini beklemeye devam ediyor. Ancak Katalan kulüp, oyuncu bizzat harekete geçip tıkanıklığı kırmadan önce yeni bir mali teklif sunmayı reddediyor. Zira sportif direktör ve teknik ekip, Arjantinli forvetin takımı bir üst seviyeye taşımak için ideal seçenek olduğunu düşünüyor. Ancak top artık, hızlı bir şekilde karar vermesi beklenen "Örümcek"in sahasında.