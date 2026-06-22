Álvarez konusunda savaş tırmanıyor: Öfkeli Atlético, FC Barcelona’ya karşı adımlar atacağını doğruladı

FC Barcelona ile Atlético Madrid arasındaki savaşın yeni bir bölümü başlıyor. Madridli kulüp, Julián Álvarez’in açıklamalarının ardından öfkeli ve Barcelona ile Arjantinli yıldız oyuncu arasında kurulan izinsiz temaslar nedeniyle FIFA’ya resmi bir şikayette bulunacaklarını AS’ye doğruladı.

Álvarez, Arjantin ile Avusturya arasındaki maçın ardından büyük bir tartışma yarattı. Forvet, maçın ardından bir transferin "herkes için en iyisi" olacağını belirtti. Fabrizio Romano'ya göre, Álvarez ile FC Barcelona arasında şu anda kişisel bir anlaşma var. Bu durum dikkat çekicidir, zira Atlético, Barça'ya 26 yaşındaki forvetle görüşme izni vermemiştir.

Atlético, bu durumda Barcelona’nın oynadığı role şüpheyle yaklaşıyor. Kulüp içinden gelen kaynaklara göre, daha önce de görülen bir senaryo söz konusu. Bu bağlamda, 2019 yılında Atlético’dan Barcelona’ya transfer olan Antoine Griezmann’ın transferine atıfta bulunuluyor.

Madrililer, o dönemde de Barcelona’nın sözleşmesi devam eden bir oyuncuyla temasa geçtiğini belirtiyor. Bu, kulübün Şampiyonlar Ligi’nde hâlâ aktif olarak mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşmişti.

Atlético, Álvarez’ın Barcelona’ya transferinin kesinlikle söz konusu olmadığını açıkça belirtiyor. Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor ve kulüp, transfer ücreti konusunda pazarlık yapmaya hazır değil. Transfer, ancak sözleşme bedelinin tamamı ödendiğinde mümkün olabilir.

Bu bedel tam 500 milyon avroya ulaşıyor. Kulüpten gelen kesin açıklamaya göre, “Barcelona’nın Julián’ı satın alabileceği hiçbir bedel yok. O, Barcelona’ya satılmayacak.”

Atlético bu durumu öylece kabul etmiyor ve Barcelona’nın iddia edilen usulsüz uygulamaları nedeniyle FIFA’ya şikayette bulunuyor.