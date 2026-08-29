Atletico Madrid, cumartesi akşamı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda ev sahibi Sevilla'yı 3-1 mağlup ederek İspanya Ligi'nde galibiyet serisine geri döndü.

Atletico Madrid beklemedi ve 4. dakikada Alejandro Baena ile erken bir gol kaydetti.

Ademola Lookman, 26. dakikada konuk ekibin üstünlüğünü artırmayı başardı.

Alejandro Baena, 33. dakikada kişisel ikinci golünü, Atleti adına ise üçüncü golü kaydetmek için geri döndü.

Miguel Sierra, 66. dakikada Sevilla'nın tek golünü kaydederek farkı bir sayıya indirdi.

Atletico Madrid puanını 7'ye yükselterek geçici olarak La Liga'da liderliğe otururken, Sevilla 6 puanda kalarak beşinci sırada yer aldı.

Julian Alvarez, takım antrenmanlarına katılmamasının ardından Sevilla maçında forma giymedi. Geleceğiyle ilgili karmaşık gelişmeler sürerken oyuncu Barcelona'ya gitmek istiyor, ancak Madrid ekibi Barça ile masaya oturmayı reddediyor.

Atleti, La Liga'daki yolculuğuna Malaga'yı 2-0 yenerek başlamış, ardından Villarreal ile 2-2 berabere kalmıştı.

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