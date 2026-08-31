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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Alvarez'in yerine gelen isim belli oldu: Atletico Madrid Arjantinli oyuncuyu gönderecek mi?

Transfers
Juventus
Barcelona
Atletico Madrid
J. Alvarez
La Liga
Serie A
J. David
İtalya
İspanya
Arjantin
Kanada

Piyasanın kapanmasına saatler kaldı

Atletico Madrid, yaz transfer döneminin son saatlerinde Juventus'un Kanadalı forveti Jonathan David ile anlaşmaya yaklaştı. Bu hamle, Diego Simeone yönetimindeki takımın hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Fabrizio Romano'ya göre, iki kulüp David'in Atletico'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı; Kanadalı forvet ise transfere çoktan onay verdi ve İspanya Ligi'nde yeni bir tecrübe yaşamaya hazır olduğunu gösterdi.

David, geçtiğimiz yaz Lille ile sözleşmesinin bitmesinin ardından bonservissiz olarak Juventus'a katılmıştı. Ancak İtalya Ligi'ndeki ilk sezonunda beklenen performansı ortaya koyamadı ve son raporlara göre çeşitli kulvarlarda 8 gol kaydetti.

Atletico'nun bu hamlesi, Simeone'nin hücum seçeneklerini güçlendirecek ek bir forvet arayışı kapsamında geliyor; özellikle de Barcelona'nın ilgisiyle anılan Arjantinli Julian Alvarez'in geleceğini çevreleyen belirsizliğin sürmesiyle birlikte.

David, hücumu güçlendirmek için Atletico'nun öncelik listesinin başında yer alıyordu ve kulüp transferi düşük maliyetli bir formülle tamamlamak istiyordu.

Transfer, Atletico'nun oyuncunun maaşının bir bölümünü üstlenmesini içeriyor; oyuncunun yüksek maaşı iki kulüp arasında paylaşılarak transferin dönem kapanmadan önce tamamlanması kolaylaştırılıyor.

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