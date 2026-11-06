İspanya Ligi'nin zirvesini yeniden şekillendirebilecek dev maça saatler kala, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Arjantinli yıldızı Julian Alvarez'e yoruma yer bırakmayan net bir mesaj gönderdi: Oyna ve gol at, çünkü Metropolitano'da özür dilemeye değil, yalnızca gole yer var.

Metropolitano Stadı, önümüzdeki pazar günü Atletico Madrid ile Barcelona'yı ağırlayacak. La Liga sıralamasında aralarında yalnızca iki puan bulunan iki takım arasındaki bu kritik karşılaşmada Atletico, kendi taraftarı önünde galibiyet alıp zirveyi Barcelona'nın elinden almaya çalışıyor.

Bu maç öncesinde Cerezo, İspanyol basınına konuşarak takımla ilgili bazı konuları değerlendirdi ve takımının galibiyet şansına dair büyük güven duyduğunu dile getirdi.

Özürden sonra ne olacak?

Julian Alvarez, maç öncesi düzenlenen basın toplantısının ana figürlerinden biriydi. Arjantinli forvet oldukça özel bir maça çıkacak ve Cerezo, ondan sahada üstün bir performans beklediğini açıkça ortaya koymak istedi.

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Başkan şöyle konuştu: "Bu, onun için oldukça özel bir maç. Ancak zaten özür dilediğini ve hatasını kabul ettiğini düşünüyorum. Şimdi yapması gereken şey, Atletico Madrid için oynamak ve gol atmak."

Cerezo'ya ayrıca, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın iki takım arasındaki maç sırasında Arjantinli forvetin geleceğini sorma ihtimali de soruldu. Verdiği yanıt kısa ama netti: "Cevabını alacak."

Bu mesaj, Alvarez'in geleceğine dair her türlü spekülasyonun kapısını kapatır nitelikteydi ve onun doğal yerinin Atletico Madrid'in hücum hattının merkezi olduğunu teyit ediyordu.

Memnuniyet ve güven: Asıl mücadele Avrupa'da

Son olarak Cerezo, takımın mevcut performansını değerlendirdi ve Atletico'nun farklı kulvarlardaki konumundan memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Gerçek şu ki çok iyi bir performans sergiliyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde, bir sonraki maçta her zamanki gibi kazanmaya çalışacağımızı düşünüyorum ve mümkünse ilk sekiz takım arasında yer almak için kendimizi iyi bir konuma getireceğiz."