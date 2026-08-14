Arjantin medyası, özellikle de Julian Alvarez'e yakın gazeteciler, "Örümcek" lakaplı forvetin tutumundan geri adım attığı ve Atletico Madrid'deki takım arkadaşlarına ayrılma kararından pişman olduğunu bildirdiği yönündeki haberlerin doğruluğunu tamamen yalanladı; gerçeğin bu söylentilerden çok uzak olduğunu vurguladılar.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Alvarez'in Atletico Madrid yönetimi tarafından aldatıldığını hissettiğini aktardı ve son açıklamalarının doğrudan kulübün kendisinin talebi üzerine geldiğine dikkat çekti.

Bu bağlamda, "ESPN" ağının gazetecisi ve Alvarez'le, oyuncunun Dünya Kupası döneminde ortam değiştirme isteğine ima ettiği o ünlü röportajı yapan Martin Arevalo, Atletico yönetiminin oyuncudan alenen açıklama yapmasını ve ayrılma isteğini dile getirmesini, ayrılığına onay vermenin bir şartı olarak talep ettiğini ortaya koydu.

Arevalo durumun detaylarını şöyle açıkladı: "Teknik direktör Diego Simeone bu karara müdahale etmek istemiyor; çünkü oyuncunun tutumunu çok iyi biliyor ve nihai karar artık Atletico Madrid'in sahibinin elinde."

Gazeteci kesin bir üslupla, Alvarez'in "bu durumdan hiç rahat olmadığı için kulüpte bir dakika daha kalamayacağını" ekledi.

Arevalo çıkarımını şöyle gerekçelendirdi: "Oyuncuya yakın olanlar, alenen konuştuğunda Atletico'dan, kapalı kapılar ardında sunduğu ayrılma talebini medyanın önünde de sunmasını isteyen bir mesaj aldığını doğruluyorlar. Taraftarların ayrılma kararının kulüp tarafından alınmadığını anlaması için bunu ondan talep ettiler."

Gazeteci sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bu açıklamalar sonradan yönetimin hoşuna gitmedi! Tüm tarafları dinledikten sonra durumun son derece karmaşık bir hal aldığı ortaya çıkıyor. Oyuncu kalmak istemiyor; onu dünyanın en iyi 5 oyuncusu arasında gören Simeone kalmasını istiyor ama oyuncunun kararını biliyor. Buna karşılık Atletico, ancak piyasa değerinin beş katına denk gelen serbest kalma bedelinin ödenmesi şartıyla onu satmayı kabul ediyor."

Raporda, durumun Arjantinli yıldız için son derece sıkıcı ve rahatsız edici bir hale geldiği belirtilerek son bulundu; çünkü oyuncu, kendisini asla ulaşmayı beklemediği bir konumda buldu. Şu an sahneye hâkim olan temkinli sessizliğe rağmen, perde arkasında yoğun hareketler yaşanıyor ve Alvarez'in önümüzdeki birkaç gün içinde yeni adımlar atması bekleniyor.