Basında yer alan haberler, geleceğine dair yaşanan belirsizliğin Atletico Madrid forvetinin ruh hâli üzerinde büyük bir etki bıraktığına dikkat çekti; zira geleceği yaz transfer döneminin tamamı boyunca konuşulan konuların odağı hâline geldi, özellikle de Barcelona'nın oyuncunun hizmetlerini almaya duyduğu ilgi göz önüne alındığında.

Sonunda Arjantinli forvet, İspanya'nın başkentinde kalmaya ve Atletico Madrid ile yoluna devam etmeye karar verdi. Ancak bu dönem, dönüşünde kendi takımının taraftarlarından ıslık sesleriyle karşılaşan ve ayrıca Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası finalini kaybetmesinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan oyuncu için son derece zorlu geçti.





"El Chiringuito" programına göre Alvarez, son dönemde geleceğini saran istikrarsızlık nedeniyle onu "uçurumun kenarına" sürükleyen "büyük krizler" yaşadı.









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Haberlere göre 26 yaşındaki forvet, son dönemde maruz kaldığı baskılar nedeniyle "bu durumdan çıkabilmek için" tıbbi danışmanlığa başvurmak zorunda bile kaldı.

Bu ayrıntılar, Atletico Madrid'in oyuncuya destek vermeye ve son derece çalkantılı geçen bir yazı geride bırakmasına yardımcı olmaya, bu dönemi arkasında bırakıp takımla yoluna devam etmeye odaklanmasını sağlamaya çalıştığı bir dönemde geliyor.

Alvarez daha önce Atletico Madrid ile geleceğine dair şüphelerinden açıkça söz etmiş, ancak sonunda tavrını netleştirerek Rojiblancos ile serüvenine devam etmişti; her ne kadar kalmak başlangıçta tercih ettiği seçenek olmasa da.

Alvarez bu sezon tüm kulvarlarda 3 maça çıktı ve bu maçlarda Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı alınan 2-1'lik yenilgide gelen tek bir gole asist yaptı.