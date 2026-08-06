Bugün perşembe günü yayımlanan bir basın raporu, Barcelona'nın devam eden yaz transfer döneminde Almanya Ligi'nden seçkin bir oyuncuyu kadrosuna katma mücadelesini kaybettiğini belirtti.

Barcelona, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmenin yollarını arıyor ve Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez (26 yaşında) ile anlaşmayı umuyor.

Alvarez, salı günü menajeri Fernando Hidalgo ile görüşmek üzere Madrid'e gitti ve şimdi asıl zorluk, Atletico Madrid'i ayrılmasına izin vermeye ikna etmekte yatıyor.

Atletico Madrid, onu satmaya en ufak bir istek göstermiyor ve Alvarez'in Barcelona forması giymek istemesi halinde harekete geçmek zorunda kalacağı açıkça görülüyor.

Aynı zamanda, Katalan kulübüne olası bir transferle ilişkilendirilen hücumculardan birinin bir sonraki durağı neredeyse kesinleşti; burada, RB Leipzig'e katılmaya çok yaklaşan Hoffenheim'ın hücumcusu Fisnik Asllani'den (23 yaşında) söz ediyoruz.

"Mundo Deportivo" gazetesi, birçok Alman medya kuruluşuna dayandırarak, Asllani'nin bugün perşembe günü yeni takımıyla sağlık kontrolünden geçeceğini ve ardından transferin resmen açıklanacağını aktardı.

Asllani, dün Salzburg şehrindeki bir otelde transferinin ilk işlemlerinin tamamlanmasını beklerken görüldü. Resmi teyidin beklendiği bu süreçte, transfer bedelinin 25 ile 30 milyon euro arasında olduğu tahmin ediliyor ve Asllani'nin 2031 yılına kadar beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fisnik Asllani, geçmişte Barcelona'ya olan desteğini dile getirmişti; hatta çocukken Barcelona forması giydiği fotoğrafları kamuoyuna yansımıştı. Ancak beklenmedik gelişmeler dışında, kariyerine Almanya Ligi'nde devam edecek.