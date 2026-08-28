Barcelona, transfer döneminin son günlerine net bir denklemle girdi: Alvaro Cortes'in ayrılığı, kulübün yeni bir stoper transferini tamamlamasının önünü açacak adım olacak. Spor direktörü Deco, Julian Alvarez'i kadroya katma çabalarına odaklanılması nedeniyle bir süre dondurduğu bu dosyayı son saatlerde yeniden aktif hale getirdi.

İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Barcelona, Cortes'in Belçika ekibi Antwerp'e transferini sonuçlandırmak için çalışıyor. Ayrılığı tamamlanırsa kulüp, yeni bir stoper transferi için harekete geçebilecek. Deco'nun savunma hattını güçlendirmek üzere değerlendirdiği seçenekler arasında genç ve solak bir oyuncu bulunuyor.

Barcelona, geçtiğimiz dönemde çabalarını daha çok Alvarez transferine yoğunlaştırdıktan sonra stoper dosyasını bir kenara bırakmıştı. Ancak Atletico Madrid'in tavrındaki ısrarı nedeniyle Arjantinli forvetin transferinin tamamlanmasındaki zorluk, Katalan yönetimini önceliklerini yeniden düzenlemeye itti; böylece stoper mevkii yeniden hareketliliğin ön planına döndü.

Şimdi bütün gözler, ayrılığı takım kadrosundan bir oyuncunun çıkışından daha fazlasını ifade eden Cortes'e çevrildi. Zira bu ayrılık, Barcelona'nın transfer dönemi kapanmadan önce yeni bir savunmacı ekleyebilmesine olanak tanıyacak alanı açmak için ihtiyaç duyduğu hamleler zincirinin son halkasını temsil edebilir.

Sezon başında Jorge Salinas, Barcelona'nın savunmayı güçlendirmek için tercih ettiği seçenekti. Ancak Racing'in 16 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesini talep etmesi transferin tamamlanmasına engel oldu ve kulüp başka alternatifleri değerlendirmeye başladı.

Son günlerde Deco'nun masasına birkaç isim geldi; bunların arasında Hollandalı Rud Niistad da yer alıyor. Öte yandan kulüp, takımın ihtiyaçlarına ve Hansi Flick'in vizyonuna uygun genç ve solak bir savunmacı arayışını sürdürüyor.

Barcelona'daki çalışmalar Cortes dosyasıyla sınırlı değil. Deco ayrıca, Flick'in planlarından çıkan oyuncular olan Hector Fort, Marc Casado, Gilly ve Toni Fernandez'in ayrılıklarını da sonuçlandırmaya çalışıyor. Böylece takım kadrosunu hafifletmek ve son hamleler için gereken alanı sağlamak amaçlanıyor.

Bu yaz Barcelona'nın en büyük hedefi olan Julian Alvarez transferi ise şu an için imkansıza yakın görünüyor. Bunun nedeni, Atletico Madrid'in müzakere etmeyi reddetme konusundaki ısrarı. Yine de Katalan kulübü, transfer döneminin sonuna kadar kapıyı açık tutuyor.