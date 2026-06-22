Arjantinli forvet Julian Álvarez, 2026 Dünya Kupası’nda “Tango Dansçıları”nın gösterdiği başlangıçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Lionel Messi, Pazartesi günü Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Arjantin milli takımını Avusturya karşısında 2-0'lık değerli bir galibiyete taşıdı.

İspanyol "Cope" radyosunun aktardığı açıklamalarda Alvarez, "Gerçek şu ki, çok iyi bir başlangıç yaptık, ancak işler çok zor ve bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi.

Alvarez, 39 yaşına yaklaşmasına rağmen rekorları kırmaya devam eden Messi'nin başarılarından büyük hayranlık duyduğunu belirterek, “Bu muhteşem bir şey. Sizin de dediğiniz gibi, artık ekleyecek pek fazla söz kalmadı” dedi.

Arjantinli forvet, milli takım kaptanının değerinin takım içinde her gün ortaya çıktığını vurgulayarak şunları ekledi: “Onu her gün görüyoruz; onca yıldan sonra hâlâ sihir yaratıyor ve yeteneğini sergiliyor. O tarihin en iyisi ve biz her zaman onun varlığından keyif almaya çalışıyoruz.”

Alvarez, İspanya veya Uruguay gibi sonraki turlarda karşılaşabilecekleri olası rakipler hakkında da konuştu ve mümkünse La Roja’dan kaçınmayı tercih ettiğini kabul ederek, “Elbette, İspanya’dan kaçınmak mümkünse kaçınırız, çünkü onun çok güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz” dedi.

Alvarez aynı zamanda Arjantin milli takımının karşılaşabileceği her türlü zorluğa hazır olduğunu vurgulayarak şunları açıkladı: “Ancak sonuçta finale ulaşmak için her maçı kazanmak zorundasınız. Bu yüzden kendimize odaklanmalı ve adım adım ilerlemeliyiz.”

Julian, Arjantin’in şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülmesini reddetti ve şöyle devam etti: “Hayır, bilemem. Çok güçlü birçok takım var, ancak biz kesinlikle bu büyük hayali gerçekleştirmek için çabalıyoruz.”

Atlético'daki geleceği hakkında ise Álvarez, “Benim için en iyisi ayrılmak, çünkü hayalimi gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

Real Madrid ve Barcelona’nın Alvarez’i kadrolarına katmak için teklifte bulunduğu, ancak Atlético Madrid yönetiminin bu teklifleri reddettiği belirtiliyor.

Alvarez sözlerini şöyle tamamladı: “Saklanmak ya da açık konuşmayı reddediyormuş gibi davranmak istemiyorum. Dürüst olmaya çalışıyorum… Atlético yetkilileriyle konuştum ve tüm taraflar için en iyisinin ayrılmam olduğunu düşünüyorum.”