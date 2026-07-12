Alvarez: Dünya Kupası’nda sonuna kadar mücadele edeceğiz… İngiltere’ye karşı mücadeleye hazırız

Arjantin Milli Takımı, Cumartesi akşamı çeyrek final maçında uzatmaların ardından İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi. Julían Álvarez'in attığı belirleyici gol sayesinde galibiyete ulaşan takımın forveti, turnuvadaki ilk golünü atmanın kendisine büyük bir rahatlama hissi verdiğini belirtti.

Arjantin Milli Takımı'nın forveti Julian Alvarez, "Tango"ya İsviçre karşısında galibiyeti getiren uzatma dakikalarındaki golünün, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attıktan sonra duygularını büyük ölçüde rahatlattığını söyledi.

Alvarez, 112. dakikada köşeye oturan muhteşem bir uzak mesafe şutuyla skoru eşitledi ve Arjantin milli takımını öne geçirdi.

Maçın ardından Alvarez şunları söyledi: “Bu, duygularımı büyük ölçüde rahatlattı. Çok mutluyum, sayısal üstünlüğümüz olmasına rağmen son ana kadar baskı kurmaya devam ettik. Golün geleceğini biliyorduk ve çok mutluyuz.”

Ayrıca şunları ekledi: “En önemlisi kazandık… Bir forvet olarak her zaman gol atarak takıma yardımcı olmak isterim, ancak aynı zamanda savunma yapmalı, koşmalı ve birlikte çalışmalıyız. Takım kazandığı sürece hepimiz mutluyuz. Dünya Kupası’ndaki performansımın maçtan maça kademeli olarak geliştiğini hissediyorum ve turnuvanın son aşamasında daha iyi olacağımı umuyorum.”

2022 Katar Dünya Kupası’nı 4 golle Arjantin milli takımının en skorer oyuncularından biri olarak tamamlamasına rağmen, bu maça kadar turnuvada gol atamayan Atlético Madrid forveti, maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı.

Cumartesi günkü karşılaşma, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası eleme turu maçlarından birinde uzatmalara gidildikten sonra ikinci kez galip geldiği maç oldu; daha önce de İsviçre’yi elemeden önce aynı şekilde Kap Verde’yi geçmişti.

Genel olarak bakıldığında, Arjantin Milli Takımı, 13 maçla Dünya Kupası tarihinde uzatmalara giden en fazla maç oynayan takım oldu ve 12 maç oynayan Almanya Milli Takımı'nı geride bıraktı.

Alvarez sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Kupası’ndaki tüm maçların bu şekilde zorlu olduğunu görüyoruz. Bu bizim başımıza da geliyor, rakiplerimizin de.”

Ve şöyle devam etti: “Çok fazla uzatma var ve işler bu şekilde yürüyor, ancak sonuna kadar mücadele ettiğimizi biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve son anlarda gol atıyoruz; bu yüzden kazandığımız sürece her şey olumlu.”

Alvarez sözlerini şöyle tamamladı: “Dünyanın en iyi dört takımı arasında yer almaktan çok gurur duyuyoruz. İngiltere’nin çok özel oyunculara sahip olduğunu biliyoruz; bu turnuvada iyi performans gösteren büyük bir takım, ancak şimdi formumuzu geri kazanmalı ve maça hazırlanmalıyız.”