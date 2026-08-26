Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez, Rojiblancos oyuncularının iki günlük iznin ardından bugün çarşamba günü takımının antrenmanına katılmadı.

Atletico Madrid, La Liga'daki maceraya geçtiğimiz cumartesi günü Metropolitano Stadı'nda Villarreal ile berabere kalarak (2-2) başladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin yayımladığı, Atletico Madrid kulübünden yapılan resmi açıklamada, Alvarez'in hastalık nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi.

Alvarez, Atletico Madrid ile Villarreal maçının 66. dakikasında oyuna girmiş ve kulübünün taraftarlarının ıslıklarıyla karşılaşmıştı.

Gazete, Alvarez'in yokluğunun geleceğine dair tartışmaları daha da alevlendirdiğini ekledi. Oyuncunun geleceği, transfer döneminin kapanmasının ve bu sezon nerede oynayacağının netleşmesinin ardından önümüzdeki 1 Eylül'de belirlenecek.

Alvarez, Arjantin Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda oynadığı sırada Atletico Madrid'den ayrılma isteğini dile getirmiş ve bu durum Madrid kulübünü rahatsız etmişti.

Katalan kulübünün kendisiyle anlaşma konusundaki büyük isteği göz önüne alındığında, Barcelona Arjantinli forvetin bir numaralı hedefi olarak görülüyor. Ancak diğer taraftan Atletico Madrid hâlâ oyuncunun hizmetlerine tutunuyor ve onu Barcelona'ya satmayı reddediyor.

Atletico Madrid şu anda La Liga'daki ikinci karşılaşmasına, önümüzdeki cumartesi günü Sevilla ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

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