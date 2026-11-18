Barcelona'nın masasında üç büyük isim vardı ve bunlardan yalnızca biri Deco'yu pişman etti. Sıradan olmayan bir röportajda sessizliğini bozan Barcelona Sportif Direktörü Deco, transfer edemedikleri için büyük hayal kırıklığı yaşadığı hücum oyuncusunu açıkladı.

Reklam

Barcelona son yıllarda üst düzey hücum oyuncularını kadrosuna kattı, ancak çeşitli nedenlerle tamamlanamayan transferler için de girişimlerde bulundu. Bunların bir kısmı para, bir kısmı ise diğer kulüplerin içinde bulunduğu koşullar yüzünden gerçekleşmedi.

Catalunya Ràdio'daki "Tot Costa" programında Bojan Krkic'in sorularını yanıtlayan Barcelona Sportif Direktörü Deco, üç büyük hücum oyuncusu arasından transfer edemedikleri için en büyük hayal kırıklığını yaşadığı ismi açıkladı.

Atletico Madrid forması giyen Arjantinli Julian Alvarez, şu anda Bayern Münih'te oynayan Kolombiyalı Luis Diaz ve şu anda Real Madrid'in orta saha oyuncusu olan Portekizli Bernardo Silva arasında bir seçim yapması istenen Deco, bir an duraksadıktan sonra kararını verdi.

Deco, "Mundo Deportivo" tarafından aktarılan röportajda "Luis Diaz" yanıtını verdi. Kısa ama anlam yüklü bu cevap, Barcelona yönetiminin bu transferi kaçırmaktan duyduğu pişmanlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Reklam Reklam

Julian'dan önce uzun bir transfer hikâyesinin parçası olan Athletic Bilbao oyuncusu Nico Williams, Deco'ya yöneltilen soruya dahil edilmedi. Böylece karşılaştırma yalnızca bu üç isimle sınırlı kaldı.

Related Topics

Deco, Luis Diaz'ın Liverpool'dan ayrılmak istediği 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarına atıfta bulunuyordu. O dönemde Barcelona oyuncuyla çok ilgileniyor ve sürekli temas halinde bulunuyordu. Kolombiyalı kanat oyuncusu da Katalan kulübüne transfer olmaya oldukça istekliydi.

O sıralarda Barcelona'yı kendisi için ideal proje olarak gören Diaz, transferin tamamlanması için yalnızca tek bir işaret bekliyordu. Barcelona yönetimi ise Liverpool'u oyuncusundan vazgeçmeye ikna etmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu.

Reklam

Ancak Liverpool'un talep ettiği yüksek bonservis bedeli, transferin gerçekleşmesini engelledi. Bu durum, transfer piyasasında istenen yüksek bedelleri ödemesine engel olan ağır bir mali krizle boğuşan Katalan kulübünün bütçesi açısından son derece zor bir döneme denk geldi.

Barcelona'nın tekrarlanan girişimlerine ve oyuncu ile menajeriyle sürdürdüğü yoğun temasa rağmen İngiliz kulübünün istediği rakamlar, o dönemde Barcelona'nın gücünü aşıyordu. Böylece Katalanların Kolombiyalı kanat oyuncusunu kadroya katma hayali suya düştü.

Reklam

Süreç, Luis Diaz'ın 2025 yazında Bayern Münih'e transfer olmasıyla sona erdi. Barcelona iki sezondur üzerinde çalıştığı en önemli hedeflerden birini kaybederken oyuncu da Avrupa'daki doğrudan bir rakibe gitti.

Büyük hızı, dripling becerisi ve yüksek gol sezgisi sayesinde son yıllarda dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak görülen Luis Diaz, bu özellikleriyle Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girdi.

Reklam

Julian Alvarez ise sonunda Atletico Madrid'e transfer olmayı tercih etti. Bernardo Silva da kariyerini Real Madrid'de sürdürdü. Ancak Deco, en büyük pişmanlığın özellikle Luis Diaz için olduğunu vurguladı.

Şimdi akıllardaki soru şu: Barcelona gelecekte Luis Diaz'ı kadrosuna katmak için yeniden harekete geçecek mi, yoksa Bayern Münih'e transferinin ardından fırsat sonsuza dek kaçtı mı?

Reklam

Deco'nun sözleri, Barcelona'nın büyük bir transfere çok yaklaştığını ama tek engelin para olduğunu doğruluyor. Katalan taraftarlar ise hâlâ şu soruyu soruyor: Diaz, Barcelona forması giyseydi neler olurdu?