Barcelona'nın masasında üç büyük isim vardı ve bunlardan yalnızca biri Deco'yu pişman etti. Sıradan olmayan bir röportajda sessizliğini bozan Barça'nın sportif direktörü Deco, transfer edemedikleri için büyük hayal kırıklığı yaşadığı forveti açıkladı.

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Barcelona son yıllarda üst düzey forvetlerle anlaşma sağladı, ancak farklı nedenlerle tamamlanamayan transferleri de denedi. Bunların bir kısmı para, bir kısmı ise diğer kulüplerin koşulları yüzünden gerçekleşmedi.

Bojan Krkić'in Catalunya Ràdio'daki "Tot Costa" programında yaptığı röportajda konuşan Barcelona Sportif Direktörü Deco, üç büyük forvet arasından transfer edemediği için büyük hayal kırıklığı yaşadığı ismi açıkladı.

Atletico Madrid forması giyen Arjantinli Julian Alvarez, şu anda Bayern Münih'te oynayan Kolombiyalı Luis Diaz ve şu anda Real Madrid'in orta saha oyuncusu olan Portekizli Bernardo Silva arasında seçim yapması istendiğinde Deco, kısa bir süre tereddüt etti ve ardından kararını verdi.

Deco, "Mundo Deportivo" tarafından aktarılan röportajda "Luis Diaz" yanıtını verdi. Kısa ama çok anlam taşıyan bu cevap, bu transferin kaçırılmasının Barcelona yönetiminde yarattığı pişmanlığın boyutunu ortaya koydu.

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Julian'dan önce uzun bir transfer hikâyesinin içinde yer alan Athletic Bilbao oyuncusu Nico Williams ise Deco'ya yöneltilen soruya dahil edilmedi. Bu da karşılaştırmayı yalnızca üç isimle sınırlı tuttu.

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Deco, Luis Diaz'ın Liverpool'dan ayrılmak istediği 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarına atıfta bulunuyordu. O dönemde Barcelona oyuncuyla çok ilgileniyor ve onunla sürekli temas halindeydi. Kolombiyalı kanat oyuncusu da Katalan kulübüne transfer olmaya hevesliydi.

O dönemde Diaz, Barcelona'yı kendisi için ideal proje olarak görüyor ve transferin tamamlanması için tek bir işaret bekliyordu. Barça yönetimi ise Liverpool'u oyuncusundan vazgeçmeye ikna etmek için elinden geleni yapıyordu.

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Ancak Liverpool'un talep ettiği devasa bedel, transferin gerçekleşmesini engelledi. Bu durum, transfer piyasasında istenen yüksek meblağları ödemesine engel olan ağır bir mali krizle boğuşan Katalan kulübünün bütçesi açısından zor bir döneme denk geldi.

Barcelona'nın tekrarlanan girişimlerine ve oyuncu ile menajeriyle sürekli iletişim halinde olmasına rağmen İngiliz kulübünün istediği rakamlar, Barça'nın o dönemki imkânlarının üzerindeydi ve Katalanların Kolombiyalı kanat oyuncusunu kadroya katma hayali suya düştü.

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Süreç, Luis Diaz'ın 2025 yazında Bayern Münih'e transfer olmasıyla sona erdi. Böylece Barcelona, iki sezondur üzerinde çalıştığı en önemli hedeflerinden birini kaybetti ve oyuncu doğrudan bir Avrupa rakibine gitti.

Luis Diaz, büyük hızı, çalım yeteneği ve yüksek gol sezgisi sayesinde son yıllarda dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olarak görülüyor. Bu özellikleri onu Avrupa'nın büyük kulüplerinin peşinde olduğu bir isim haline getirdi.

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Julian Alvarez ise sonunda Atletico Madrid'e transfer olmayı tercih etti. Bernardo Silva da kariyerini Real Madrid'de sürdürdü. Ancak Deco, en büyük pişmanlığın özellikle Luis Diaz için olduğunu vurguladı.

Şimdi akıllardaki soru şu: Barcelona gelecekte Luis Diaz'ı kadrosuna katmak için yeniden girişimde bulunacak mı, yoksa oyuncunun Bayern Münih'e transferinin ardından fırsat sonsuza dek kaçtı mı?

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Deco'nun sözleri, Barcelona'nın büyük bir transfere çok yaklaştığını ve tek engelin para olduğunu doğruluyor. Katalan taraftarlar ise hâlâ şu soruyu soruyor: Diaz, Blaugrana formasını giyseydi neler olurdu?