Alvarez, Atlético'nun "kurnaz" tavrına daha sert bir adımla karşılık verecek

Julian Álvarez ile Atlético Madrid arasındaki kriz, Arjantinli futbolcunun Dünya Kupası finalinden sadece 48 saat önce kulübün CEO'su Miguel Ángel Gil Marín'in yaptığı açıklamaları "büyük bir saygısızlık" ve "kötü niyetli" bir davranış olarak nitelendirmesinin ardından daha da şiddetlendi; iki taraf arasındaki durum ise "düzeltilemez" hale geldi.

Arjantinli ESPN muhabiri Leo Paradiso, oyuncuya, ailesine veya menajeri Fernando Hidalgo’ya yakın kaynaklara atıfta bulunarak, Alvarez’in kulübün geleceği hakkında konuşmak için seçtiği zamanlamadan hoşnut olmadığını ve 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin formasıyla İspanya’ya karşı oynamasına sadece birkaç gün kala Gil Marín’in ateşli açıklamalarının kasıtlı bir provokasyon olduğunu düşündüğünü belirtti.

ESPN, oyuncu ile Atlético Madrid arasındaki ilişkinin eskisinden daha da karmaşık hale geldiğini ve Álvarez’in, takım yönetiminin kendisine gösterdiği “saygısızlık” olarak değerlendirdiği duruma protesto etmek amacıyla sezonun yeniden başlaması halinde kulübün antrenmanlarına katılmama konusunda ciddi olarak düşündüğünü doğruladı.

Paradiso, oyuncunun yakın çevresinin, Atlético Madrid’in kariyerinin en önemli anında onu kasten istikrarsızlaştırmaya çalıştığına inandığını vurguladı; bu ifadeyle, bugün Pazar günü İspanya ile oynayacağı Dünya Kupası finaline atıfta bulundu.

Atlético'nun yanıtı

Ancak kulübün olaylara ilişkin anlatımı tamamen farklıydı. Atlético Madrid, oyuncunun Dünya Kupası sırasında, milli takımı hâlâ mücadele halindeyken kendi geleceği konusunu gündeme getiren kişinin bizzat kendisi olduğunu vurguladı; hatta bunu, Lionel Messi’nin Arjantin milli takımıyla yeni bir rekor kırdığı gün yaptı ve bu durum, milli takım yıldızı için dönüm noktası olması gereken anın gölgesinde kalmasına neden oldu.

Kulüp, bu hafta Gil Marin ile yapılan röportajın zamanlamasının özellikle seçildiğini açıkladı; çünkü görüşmede, Dünya Kupası finaline ulaşan Arjantin ve İspanya'dan 9 oyuncuyla duyulan gurur da tartışılan konular arasındaydı ve sohbet sadece Alvarez'in geleceğiyle sınırlı kalmamıştı.

Gil Marín, kararlı bir şekilde şöyle demişti: “Onu satmak istemiyoruz. 100 milyon, 150 milyon ya da 200 milyon avroluk bir teklifi kabul etmeyeceğiz. Atlético Madrid’in Julian için dünyadaki en ideal yer olduğuna hiç şüphem yok… Ve gelecek sezon Barcelona’da oynamayacak.”

Menajere yönelik mesaj

Görünüşe göre oyuncunun menajeri Fernando Hidalgo’ya yönelik bir mesaj niteliğinde olan bu açıklamada, Atlético Madrid’in CEO’su, Julian’ın “kötü bir tavsiye aldığını” belirtti; bu da kulübün krizin tırmanmasından menajeri sorumlu tuttuğuna dair açık bir işaret.

Eğer Paradiso’nun aktardığı bilgiler gerçekten menajerden gelmişse, Alvarez ile Atlético Madrid arasındaki ilişkinin ciddi şekilde zedelendiği ve krizin önümüzdeki günlerde taraflar arasında açık bir çatışmaya dönüşebileceği açıktır.