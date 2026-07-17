Alvarez, Atlético Madrid'in tutumuna öfkeleniyor... ve "büyük bir sürpriz" hazırlıyor

Atletico Madrid’in forveti Julian Alvarez’ın transfer süreci, Arjantin ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finali başlamasına birkaç saat kala, eşi benzeri görülmemiş bir gerginlik ve tırmanışa sahne oluyor. İspanyol kulübünün CEO'su Miguel Ángel Gil Marín'in, milli oyuncunun ayrılma olasılığının kapısını açıkça ve kesin bir şekilde kapattığı kesin açıklamalarının ardından, bu adım Arjantinli forvetin çevresi ve menajerleri arasında büyük bir öfke ve hoşnutsuzluk dalgasına yol açtı.

Katalan “Sport” gazetesi, Alvarez’in Atlético Madrid yönetimi karşısında büyük bir hayal kırıklığı ve şiddetli bir hoşnutsuzluk duyduğunu, kulübün birkaç ay önce kendisine karşı üstlendiği açık taahhüdü yerine getirmediğine kesin olarak inandığını ortaya koydu. Oyuncu bunu, bu yılın başlarında taraflar arasında yapılan sözlü vaat ve anlaşmalardan bir tür geri adım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmazlığın ve mevcut krizin kökeni, geçtiğimiz Şubat ayına dayanıyor. O dönemde Gil Marín, oyuncuya transferini kolaylaştıracağına ve yaz transfer döneminin başında Barcelona’nın sunduğu tutara (100 milyon avro) yakın bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına engel olmayacağına dair açık ve net bir söz vermişti. Alvarez, bu sözü, tarihi Katalan kulübünün formasını giyme hayaline ulaşmak için açık bir yeşil ışık olarak değerlendirdi.

Bu söz, Arjantinli milli forvetin milli takım kampında kamuoyuna çıkıp “hayalini” gerçekleştirmek için büyük bir heyecan ve açık bir tutku duyduğunu açıkça belirtmesine neden olan başlıca ve belirleyici nedenlerden biriydi. Bu açıklamalar, Barcelona yönetiminde geniş bir beğeni ve büyük bir memnuniyetle karşılandı; kulüp yönetimi bunu, transfer konusunda ciddi bir müzakereye girmeyi kesin bir şekilde reddeden Atlético Madrid yönetimine baskı yapmak için oyuncunun yaptığı ilk gerçek ve ciddi girişim olarak değerlendirdi.

Ancak Miguel Ángel Gil Marín’in gönderdiği kesin ve kararlı mesajın ardından, durum hem Julián Álvarez hem de Barcelona kulübü için büyük ölçüde daha karmaşık ve gergin hale geldi.

O, kararlı ve net bir üslupla şöyle dedi: “Atlético’nun, Julian için tüm dünyada en ideal ve en iyi yer olduğuna ve onun, Atlético’nun iddialı projesi için en ideal ve en uygun forvet olduğuna dair en ufak bir şüphem yok,” ve kulübün bu resmi ve nihai tutumunun, konuyu kesin olarak kapatmak amacıyla yazılan açık bir mektupla, oyuncunun kendisine, menajerine ve Barcelona kulüp başkanına şahsen ve doğrudan iletildiğini açıkça ekledi.

"Sport" gazetesine göre, bu açıklamaların "Sport" gazetesine göre, konuyu rafa kaldırıp oyuncunun geleceği hakkındaki tartışmaları sona erdirmesi gerekirken, Arjantinli forvetin şiddetli öfkesini ve sert tepkilerini uyandırdı. Forvet, yönetimin mevcut söyleminin birkaç ay önce varılan sözlü anlaşmayla tamamen çeliştiğine ve açıkça zıt düştüğüne kesin olarak inanıyor; ve bunu kendisine verilen sözlerden ve taahhütlerden haksız bir geri adım olarak değerlendiriyor.

Katalan gazetesi, Julian Alvarez’in Dünya Kupası’nın bitiminden hemen sonra basının karşısına tekrar çıkma olasılığının oldukça yüksek olduğuna işaret etti. Alvarez, Atlético Madrid’den ayrılma konusundaki kararlılığını açık ve net bir şekilde vurgulayacak ayrıca, kulübün kendisine verdiği ve bu kadar kolay geri alınamayacak bir ön anlaşma ve söz olarak gördüğü ayrılma hakkını güçlü bir şekilde savunacağını belirtti.

Aynı zamanda, bu karmaşık denklemin diğer tarafında ise, Barcelona kulübü hiçbir şekilde açık bir çatışmayı alevlendirmeyi veya Atlético Madrid ile medyada bir söz savaşına girmeyi düşünmüyor; ayrıca Miguel Ángel Gil Marín’in son açıklamalarına doğrudan ya da dolaylı olarak yanıt vermeyi de planlamıyor. Katalan kulübünün resmi tutumu tamamen sabit kalmaktadır ve kulüp başkanı Juan Laporta’nın, son turu kapsamında önce Barselona’da, ardından ABD’nin Dallas kentinde ve son olarak New York’ta yaptığı çok sayıda ve tekrarlanan açıklamalarda ifade ettiği gibi, bu tutumda herhangi bir değişiklik olmamıştır.