Atletico Madrid ve Arjantin Milli Takımı oyuncusu Julian Alvarez, sessizliğini bozarak 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'in İspanya'ya yenilmesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj yayımladı.

Bu gelişme, Barcelona'nın Alvarez'i kadrosuna katmak için sunduğu teklifin gündemde olduğu ve transferin hâlâ müzakere masasında bulunduğu bir dönemde yaşandı.

Arjantinli millî oyuncu, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı: "Sonuna kadar tezahürat, destek ve inançla hep yanımızda olan tüm Arjantinlilere sonsuz minnettarım. Hepimiz kupayı ülkemize getirmenin hayalini kuruyorduk, ancak sonuç ne olursa olsun, bu elli gün boyunca yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi asla unutmayacağız."

Atletico Madrid'in forveti sözlerine şöyle devam etti: "Kazanmak güzel bir şey, ama bu bayrağı özveriyle, bağlılıkla ve yürekten temsil etmek bizi asıl anlatan şeydir."

Julian Alvarez, Arjantin Milli Takımı'nın geleceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Ayağa kalkacağız, öğreneceğiz ve devam edeceğiz, çünkü ne olursa olsun biz böyleyiz. Hayatı başka türlü anlamlandırmıyoruz; her zaman ileriye bakarız, bayrağımız için savaşırız ve Arjantin'i zirvenin en tepesine yerleştirmenin hayalini kurarız."



