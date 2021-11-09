Altınordu’nun genç yeteneği Burak İnce, Arminia Bielefeld’de

Altınordu kulübü, 17 yaşındaki Burak İnce’nin Ocak ayından itibaren Alman ekibi Arminia Bielefeld’in formasını giyeceğini duyurdu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Öz Kaynak Sistemimizden yetişen bir gencimizi daha Avrupa’ya yollamanın gururunu yaşıyoruz. Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” sözlerine yer verildi.

Burak İnce, Bielefeld ile 2025 yılına dek sözleşme imzalayacak. Transferin resmileşmesi için Ocak ayının beklenme sebebi ise, Burak İnce’nin 20 Ocak’ta 18 yaşını dolduracak olması.

Burak İnce, Arminia Bielefeld’da! 🤩🚀



Öz Kaynak Sistemimizden yetişen bir gencimizi daha Avrupa’ya yollamanın gururunu yaşıyoruz. Burak İnce, Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e transfer olmuştur. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. ❤️💙@arminia pic.twitter.com/G0xer8Cy5C — Altınordu FK (@AltinorduFK) November 9, 2021

Teklifler arasından Bielefeld'i seçti

Armina Bielefeld Kulübü CEO’su Samir Arabi, transferle ilgili verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce’yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld’e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık.”

Burak İnce’nın Avrupa’da birçok kulüpten teklif aldığını, fakat Bielefeld’i tercih ettiğini belirten Arabi, sözlerine şöyle devam etti:

“Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye’nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu’na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi.”

İki yıldır A takımda

Altınordu altyapısına 2015’te katılan Burak İnce, 2019’da A takıma yükseldi. Ümit Milli Takım’da da görev yapan yetenekli orta saha oyuncusu, geçen sezon 1.Lig’de 26 maçta beş gol kaydetmişti. Bu sezon ise Altınordu formasıyla çıktığı 12 maçta bir gol ve bir asistle oynadı.

Burak İnce, kulüp televizyonuna verdiği röportajda Bielefeld’i tercih etme sebebini açıkladı.

“Bundesliga benim her zaman hayalimdi. Almanya’ya geldiğim için çok mutluyum. Bundesliga Avrupa’nın en büyük 5 liginden birisi. Bielefeld genç oyunculara önem veren bir kulüp. Burada kendimi geliştireceğime çok inanıyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay olmayacak ama kendime çok güveniyorum. Hocalarımla beraber daha iyi bir seviyeye geleceğim.”

Oyuncu fabrikası Altınordu

Bir dönem Altınordu altyapısında oynayan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, uzun süredir Avrupa’nın büyük liglerinde top koşturuyor.

Sekiz yıl Altınordu’da top koşturan Yiğit Emre Çeltik ise, bu yaz Hollanda Eredivisie’de mücadele eden Fortuna Sittard’a transfer olmuştu.