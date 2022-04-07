Altınordu, Cengiz Ünder transferinden bir kez daha gelir elde etti

Marsilya kiralık olarak formasını giyen Cengiz Ünder'in bonservisini aldığı takdirde bu bedelin bir bölümü Altınordu'nun kasasına girecek.

Sezon başında Roma'dan Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder'in kiralık kontratında 8.4 milyon euro'luk bir satın alma maddesi yer alıyor.

Marsilya bu opsiyonu devreye soktuğunda Altınordu da transferden bir miktar pay alacak.

Altınordu ne kadar kazanacak?

2013'te Altınordu altyapısına katılan Cengiz Ünder, 2016'da Başakşehir'e transfer olmuş, bir yıl sonra ise Serie A'nın devlerinden Roma'nın yolunu tutmuştu.

O dönemde Altınordu, Cengiz Ünder'in Başakşehir'den Roma'ya transferinden yüzde 30 pay alıp 4.5 milyon euro'yu cebine koymuştu.

İzmir kulübü, Cengiz Ünder 23 yaşını geçtiği için bu kez transferden yetiştiricilik bedeli alamayacak. Ancak FIFA talimatları uyarınca 8.4 milyon euro'luk bonservisin yüzde 3'ü dayanışma katkı payı olarak Altınordu'nun hesabına aktarılacak. Yüzde 3'lük bu dilim 252 bin euro'ya denk geliyor.

Cengiz Ünder'in Avrupa kariyeri

Roma'daki ilk iki sezonunda düzenli olarak forma şansı bulan Cengiz Ünder, ikinci yılında 33 maçta altı gol 10 asist ile dikkat çekici bir performans sergilemişti.

2019/20 sezonunda istatistikleri gerileyen milli oyuncu Serie A'da 18 maça çıktı ve üç gol attı. 2020/21 sezonunda Premier Lig ekibi Leicester'a kiralanan Cengiz Ünder, İngiltere'de istediği kadar forma şansı bulamadı.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon kiralık gittiği Marsilya'da formuna tekrar kavuştu. Fransa Ligi'nde 25 maçta sekiz gol, iki asist üreten Cengiz Ünder, A Milli formayla Dünya Kupası elemelerinde iki gol atıp, dört asist yaptı.