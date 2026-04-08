Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa, takımının “Santiago Bernabéu”da ezeli rakibi Bayern Münih’e yenilmesinin ardından yeni bir olumsuz rekora imza attı.

Kraliyet ekibi, dün akşam salı günü Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Bayern Münih’e 1-2 mağlup oldu; gelecek çarşamba günü Münih’te oynanacak rövanşta kader maçı bekleniyor.

Real Madrid’in 16. şampiyonluk hedefini sürdürmesi için, Bavyera temsilcisini kendi taraftarı önünde en az iki farkla yenmesi gerekecek.

Bu, Arbeloa’nın Real Madrid’in başında tüm kulvarlarda oynadığı 19 maçtaki 6. yenilgisi oldu; 13 galibiyet aldı ve geçtiğimiz ocakta göreve başladığından beri hiç beraberlik yaşamadı.

Bayern Münih yenilgisi öncesinde, Arbeloa yönetimindeki Real Madrid’in yenilgileri şunlara karşı gelmişti: Kral Kupası’nda Albacete; Şampiyonlar Ligi’nde Benfica; LaLiga’da Osasuna, Getafe ve Real Mallorca.

Arbeloa böylece, önceki teknik direktör Xabi Alonso’nun olumsuz rekorunu daha az maçta yakalamış oldu.

Arbeloa 19 maçta 6 yenilgi alırken, Alonso’nun yenilgileri 34 maçın ardından gelmişti.

Alonso, geçen yaz Real Madrid’in başına geçmiş, takım ile 5 farklı turnuvada yer almış; Kulüpler Dünya Kupası’nda Paris Saint-Germain’e, LaLiga’da Atlético Madrid ve Celta Vigo’ya, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ve Manchester City’ye, İspanya Süper Kupası’nda ise Barcelona’ya kaybetmişti.

Real Madrid, yerel Süper Kupa’dan ve Kral Kupası’ndan elenmesinin, LaLiga’da Barcelona’nın 7 puan gerisine düşmesinin ve Bayern Münih’e yenilmesinin ardından, kıta kupasından da bir adım uzaklaşarak yeni bir “sıfır” sezonla karşı karşıya.

