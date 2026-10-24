36 yaşındaki futbolcu, altıncı lig ekibi Sportfreunde Uevekoven'e katıldı. Landesliga Mittelrhein'da mücadele eden kulübün perşembe günü açıkladığı üzere Holtby, sezonun geri kalanında takıma güç katacak.

Uevekoven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyuncu-antrenörlerimiz Josh ve Sven, Lewis'i bir kez daha kramponlarını giyip formayı sırtına geçirmeye ikna etti. Bu sezon Sportfreunde'nin yeşil-beyaz formasını giyecek! Seni Sportfreunde'de ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz Lewis! Birlikte başarılı günlere!" ifadelerini kullandı.









Oyuncu-antrenör Josh, Holtby'nin küçük kardeşi Joshua (30). Bir dönem Alemannia Aachen ve Borussia Mönchengladbach II gibi takımlarda oynayan Joshua, 2023'ten bu yana kardeşlerin memleketine yakın Uevekoven'de futbol oynuyor. Kardeşler, Uevekoven'e yalnızca yaklaşık altı kilometre uzaklıktaki, Mönchengladbach yakınlarında bulunan Erkelenz'den.

Lewis Holtby, Landesliga'daki ilk maçına çıktı

Lewis Holtby, Sportfreunde formasıyla ilk maçına katılışının duyurulmasından bir gün sonra, cuma akşamı çıktı. Lig lideri SC Fliesteden'e karşı oynanan iç saha maçında kardeşi Joshua ile birlikte ilk 11'de, orta sahada görev aldı. Uevekoven, 1-1'lik kayda değer bir beraberlik elde etti. Holtby ve arkadaşları 85. dakikada öne geçince galibiyet de mümkün görünüyordu ancak konuk ekip uzatma dakikalarında beraberliği yakaladı.

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Sezona kötü başlayan ve lig tablosunda daha çok alt sıralara bakmak zorunda kalan Uevekoven için üç puan çok daha önemli olacaktı. 16 takımlı ligde ilk dokuz maçından yedi puan çıkaran ekip 11. sırada bulunuyor. Düşme hattıyla arasındaki fark ise yalnızca üç puan. Eski bir Bundesliga yıldızının desteğiyle takımın şimdi hızla üst sıralara tırmanması hedefleniyor.

Lewis Holtby, Almanya Millî Takımı'nda üç kez forma giydi

Profesyonelliğe Alemannia Aachen'de adım atan Holtby, daha sonra Schalke 04, VfL Bochum, Mainz 05, Hamburger SV ve Holstein Kiel formalarıyla toplam 225 Bundesliga maçına çıktı. Profesyonel düzeydeki son durağı, geçen sezon Eredivisie'de 30 maça çıktığı Hollanda ekibi NAC Breda oldu. Orta saha oyuncusu, temmuz ayında kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Holtby, Almanya Millî Takımı formasını da üç kez giydi. Kasım 2010'da, henüz 20 yaşındayken İsveç'e karşı oynanan ve 0-0 biten hazırlık maçında millî takımdaki ilk karşılaşmasına çıktı. Almanya adına tek resmî maçını ise Haziran 2011'de, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Azerbaycan'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette oynadı. Holtby son kez Kasım 2012'de millî formayı giydi. Dönemin Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Hollanda deplasmanında 0-0 biten hazırlık maçında ona ilk 11'de yer verdi.