Altıncı galibiyet için: Flick, Racing maçının Barcelona kadrosunu açıkladı

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin altıncı hafta maçları kapsamında bu akşam Racing Santander ile oynanacak karşılaşma öncesinde takımının resmi kadrosunu açıkladı.

Barcelona'nın resmi internet sitesine göre kadroya 23 oyuncu dahil edildi. Roony Bardghji ve Frenkie de Jong'un sakatlıklarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer almadığı belirtilirken, Spotify Camp Nou'da oynanacak maça hazırlık kapsamında takımın öne çıkan yıldızları listede yer aldı.

Barcelona'nın Racing Santander karşısındaki kadrosu şu şekilde:

Joan García, João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín López, Pedri, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Xavi Espart, Szczesny, Karim Adeyemi, Andreas Christensen, Rodrigo, Nico Gordon, Gerard Martín, Dani Olmo, Marc Bernal, Jules Koundé, Eric García, Dominik Livakovic ve Hamza Abdelkarim.

Barcelona ile Racing Santander arasındaki karşılaşma, İspanya saatiyle akşam 21.30'da başlayacak. Katalan ekibi, İspanya Ligi'ndeki kusursuz çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Barcelona'nın son galibiyeti, Levante karşısında 4-2'lik skorla gelmişti. Lamine Yamal'ın iki golle dikkat çeken bir performans sergilediği maçta Xavi Espart ve Karim Adeyemi de gol kaydetmiş, böylece Katalan ekibi kusursuz başlangıcını sürdürerek Real Madrid'in üç puan önünde puan durumunun zirvesini korumuştu.

Barcelona, müsabakadaki ilk beş maçında 21 gol kaydetti. Bu, Hansi Flick'in takımının sezon başından beri sergilediği hücum gücünün bir göstergesi. Katalan ekibi bu akşam galibiyet serisini sürdürerek mümkün 18 puanın 18'ine ulaşma ve La Liga'da üst üste altıncı galibiyetini elde etme fırsatı bulacak.





