Altıncı... Fas, Dünya Kupası'nda Arap ve Afrika tahtına oturuyor

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda Arap takımları adına ilk galibiyeti elde ederek hem Arap hem de Afrika kıtası düzeyinde önemli rekorlara imza attı.

Üçüncü grubun açılış maçında Brezilya ile berabere kalan Fas Milli Takımı, İsmail Sebari'nin attığı gol sayesinde İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Atlas Kaplanları, bu turnuvada 9 maçtır galibiyet alamama serisini bozdu.

Fas Milli Takımı, altıncı galibiyetini alarak Dünya Kupası tarihindeki en çok galibiyet alan Arap takımlar listesindeki liderliğini pekiştirdi.

Fas Milli Takımı, 4 galibiyet alan Suudi Arabistan ile 3'er galibiyet alan Cezayir ve Tunus arasındaki farkı açtı; ancak bu üç takımın da bu turnuvada Aslanlar'ın liderliğine yaklaşma şansı bulunuyor.

Fransız “Stats Foot” ağına göre Fas, Gana ve Nijerya ile eşit olarak, turnuva tarihinin en çok galibiyet alan Afrika milli takımı oldu.

Gana milli takımı, bu turnuvanın ikinci turunda İngiltere'yi yenerse bu rekoru tek başına elinde tutabilir; Nijerya milli takımı ise turnuvaya katılmıyor.

Fas milli takımı ise üçüncü turda Haiti ile karşılaşacağı maçta yedinci galibiyetini elde etme fırsatını yakalayacak.

Hatırlanacağı üzere, Fas milli takımının Dünya Kupası'ndaki galibiyetleri şu takımlara karşı elde edildi: Portekiz (1986'da 3-1 ve 2022'de 1-0), İskoçya (1998'de 3-0 ve 2026'da 1-0), Belçika (2022'de 2-0) ve Kanada (2022'de 2-1) karşısında elde edilmişti.