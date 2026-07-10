İspanya, geçen Cuma akşamı çeyrek finalde Belçika’yı 2-1’lik zorlu bir galibiyetle mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi. Maçı, 88. dakikada oyuna sonradan giren Alberto Merino’nun attığı galibiyet golü belirledi. İspanya, önümüzdeki Salı günü Fransa ile heyecan verici bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

Maçta, son anda Yuri Tielemans’ın yokluğuyla zorlanan Belçika’nın dirençli bir performansı göze çarptı. Tielemans’ın yerine Club Brugge’nin tecrübeli orta saha oyuncusu Hans Vanaken oyuna girdi, ancak bu durum “Kırmızı Şeytanlar”ın şampiyonluğun en büyük favorisi karşısında şiddetli bir direniş sergilemesini engelleyemedi.

İspanya, 30. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle skoru açtı. Ruiz, Dani Olmo’nun şutunun Belçika kalecisi Thibaut Courtois’dan seken topu, sağ kanattan Lamine Yamal’ın ortaladığı ve Pedro Porro’nun mükemmel bir şekilde tamamladığı pasın ardından ağlara gönderdi.

İlk yarının bitimine dakikalar kala, De Ketelaere, Castagne’nin ortasına güçlü bir kafa vuruşuyla (41. dakika) Belçika adına beraberliği sağladı ve turnuvanın başlangıcından bu yana 650 dakikalık sıkı savunmanın ardından İspanya kalesine atılan ilk golü kaydetti.

İkinci yarıda İspanya’nın baskısı devam etti, ancak Belçika, 55. dakikada De Kuiper’in direğin yanından geçen güçlü şutuyla öne geçmeye çok yaklaştı. Ardından teknik direktör Luis de la Fuente, hücumu canlandırmak için Pedri ve Ferran Torres’i oyuna soktu.

Belçika, 72. dakikada yıldız kalecisi Thibaut Courtois’nın uyluk sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasıyla ağır bir darbe aldı. Courtois, gözyaşları içinde sahayı terk etti ve yerine Manchester United kalecisi Sin Lamens girdi; bu değişiklik maçın gidişatını belirleyici bir şekilde etkiledi.

De la Fuente, skoru açmak için Nico Williams ve Merino’yu oyuna soktu ve tepki gecikmedi. Merino, ceza sahası sınırından Kubarsi’nin attığı füze gibi şutun Lamens’in elinden seken topu yakalayıp ağlara gönderdi (88. dakika) ve İspanya’ya değerli bir galibiyet kazandırdı.

Bu galibiyetle İspanya, turnuvadaki güçlü performansını sürdürdü ve önümüzdeki Salı günü yarı finalde Fransa ile karşılaşacak. Bu maç, finale yükselmeyi hedefleyen iki Avrupa devi arasında gerçekleşecek.